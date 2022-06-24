黃暐瀚質疑陳建仁入黨原因　「林智堅也說任期做滿轉身就參選」

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黃暐瀚質疑陳建仁入黨原因　「林智堅也說任期做滿卻轉身就參選」

▲▼副總統賴清德（左）、前副總統陳建仁（右）。（合成圖／記者李毓康攝）

▲副總統賴清德（左）、前副總統陳建仁（右）。（合成圖／記者李毓康攝）

實習記者李密／台北報導

前副總統陳建仁23日接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，加入民進黨是有幾個朋友號召他入黨的，總統蔡英文事前也不知情，對於外界質疑入黨是為角逐2024總統大位，陳建仁回應，目前醉心於學術研究，沒有參選意圖。對此，資深媒體人黃暐瀚直指陳建仁的回答等於「沒答」，列舉新竹市長林智堅2月曾說會將任期做滿，結果6月就轉身參選桃園市長，因此陳建仁完全存在參選的空間與可能性。

陳建仁是在去年底申請加入民進黨，他在今天受訪時透露，賴清德年初也曾詢問入黨情形，他會加入民進黨，是因為幾個好朋友把入黨申請拿給他寫，不知道朋友們後來竟然會把申請表拿去給蔡總統當「推薦人」，且自己比較喜歡做研究，去當科學家比較開心，並沒有參選2024的意圖。

不過，資深媒體人黃暐瀚另有解讀，他認為喜歡做研究與上場選總統並不衝突，陳建仁當副總統前，要用什麼黨籍搭檔、人設如何，不可能沒有討論，他質疑，擔任高官、位極人臣時都未曾入黨，現在突然入黨，只是因為「朋友拿了表，我就填」，「這話賴清德信不信？我不知道，但我是很難相信。」

黃暐瀚以林智堅為例，林智堅今年2月還說新竹市長任期做滿，不選桃園，6月就轉身參選了。因此陳建仁的2024，完全存在參選的可能性。

黃暐瀚也直言，陳建仁的入黨對賴清德來說，就是「如鯁在喉」，如魚骨刺在喉嚨，雖不致命，也無法安心舒服，陳建仁也許不選，但隨時可能會選的這個狀態，將令賴清德寢食難安。

黃暐瀚認為，賴清德要不全力效忠蔡英文，取得蔡英文的信任，讓陳建仁參選2024這件事不會發生；或德仁相爭，蔡賴翻臉，也到魚死網破，看誰倒下；他觀察，未來情勢還未分明，「但英仁制衡賴清德的效果，已然發生。」

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