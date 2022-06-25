陳建仁估非洲可能再生變異株　「打滿疫苗」才能因應7月解封

▲前副總統陳建仁。（資料照／記者湯興漢攝）



實習記者李密／台北報導

針對本土疫情現況，前副總統陳建仁24日受訪時表示，預估7、8月疫情就可受到控制，2週後死亡數也會大幅下降，可望降到100以下，7、8月就可開始討論邊境解封議題。他認為，台灣目前施打第3劑疫苗是前段班，疫情雖有可能會再升高，不過打滿疫苗對變異株BA.4、BA.5的保護力還是高，呼籲民眾盡快打滿。

陳建仁24日晚間接受電視節目專訪時表示，整體來說台灣防疫做得相當好，分析美、英、法、日、澳等15個國，台灣超額死亡率是倒數第2、累積發生率則是第3低。他評估7、8月台灣疫情就能受到控制，死亡數也可望降到100以下，預估7、8月就可開始討論邊境解封議題。

陳建仁表示，現在發現東方人感染得到腦炎重症機率比其他種族還要高，因此鼓勵家長帶小朋友接種疫苗，好處會比副作用大很多。雖然台灣目前施打疫苗的情況良好，不過未來解封後疫情有可能會再升高，打滿3劑疫苗對變異株的保護力較高，因此呼籲民眾盡快打滿、65歲以上或慢性病者則要趕快打第4劑。

此外，陳建仁說明，台灣過去曾分送口罩給其他國家，後來各國贈送台灣疫苗。而疫苗接種率低的非洲最有可能會再產生變異株，因此台灣也應幫助低收入國家。他認為，這是台灣的軟實力，讓全世界看到台灣能夠幫忙。

▼日本贈送疫苗給台灣。（資料照／翻攝蘇貞昌臉書）

