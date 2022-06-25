　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁估非洲可能再生變異株　「打滿疫苗」才能因應7月解封

▲▼新北巿小英之友會「全民互助，疫情安度」服務關懷據點揭牌記者會，前副總統陳建仁、新北市立委羅致政出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲前副總統陳建仁。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者李密／台北報導

針對本土疫情現況，前副總統陳建仁24日受訪時表示，預估7、8月疫情就可受到控制，2週後死亡數也會大幅下降，可望降到100以下，7、8月就可開始討論邊境解封議題。他認為，台灣目前施打第3劑疫苗是前段班，疫情雖有可能會再升高，不過打滿疫苗對變異株BA.4、BA.5的保護力還是高，呼籲民眾盡快打滿。

陳建仁24日晚間接受電視節目專訪時表示，整體來說台灣防疫做得相當好，分析美、英、法、日、澳等15個國，台灣超額死亡率是倒數第2、累積發生率則是第3低。他評估7、8月台灣疫情就能受到控制，死亡數也可望降到100以下，預估7、8月就可開始討論邊境解封議題。

陳建仁表示，現在發現東方人感染得到腦炎重症機率比其他種族還要高，因此鼓勵家長帶小朋友接種疫苗，好處會比副作用大很多。雖然台灣目前施打疫苗的情況良好，不過未來解封後疫情有可能會再升高，打滿3劑疫苗對變異株的保護力較高，因此呼籲民眾盡快打滿、65歲以上或慢性病者則要趕快打第4劑。

此外，陳建仁說明，台灣過去曾分送口罩給其他國家，後來各國贈送台灣疫苗。而疫苗接種率低的非洲最有可能會再產生變異株，因此台灣也應幫助低收入國家。他認為，這是台灣的軟實力，讓全世界看到台灣能夠幫忙。

▼日本贈送疫苗給台灣。（資料照／翻攝蘇貞昌臉書）

▲▼蘇貞昌感謝日本贈送疫苗。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

►從此愛上洗碗！「妙管家植萃酵素洗碗精」好用不殘留，兩件再9折

ET快訊
快訊／南美館「殭屍展」緊急宣布：停止售票
「雷神丸」攻擊台北101！照片曝光　1分鐘狂打200次閃電
趙小僑懷孕「身體冒2變化」！PO照痛吐心聲　尪：連醫生都沒見
午後變天！　2區域注意「劇烈雷陣雨襲擊」
妻外遇洋男！　綠帽夫要求「扮女裝當伴娘」
女友掉了！男躲警一個Move甩下車　她傻眼：開Double罰
快訊／基隆男2樓鷹架墜地！　胸插2鋼筋慘死
猴痘侵台！專家：酒精可破壞「病毒套膜」　正確洗手方式曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳建仁估非洲可能再生變異株　「打滿疫苗」才能因應7月解封

時序資料來自指揮中心　林楚茵批新北「造假」：提供中央不正確數據

快訊／連戰小中風住院16天　復原迅速今低調出院

林楚茵爆新北給指揮中心資料「全造假」　侯友宜12字回嗆

南方澳大橋重建進度達9成　工程會：9月18日可通車

時力苗栗縣長參選人求租房　自介：不菸不酒「喜歡跟大家打招呼」

政府採購法公告金額調升至150萬　工程會研擬：提升採購效率

柯文哲喊蓋「金廈大橋」挨批　蔣萬安諷綠營：別人提就扣紅帽

網傳潘孟安戰新北、彰化邱建富　民進黨立委傻眼：提名飛蚊症嗎？

快訊／被揪贊成民進黨立委薪水補電價　吳秉叡：錯把馮京當馬涼

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

柴犬接球超興奮小腳丫跳踏踏舞　口水滴滿地引網笑：像是要吃肉

台首例猴痘！20多歲男德返國　「鼠蹊淋巴腫大、紅疹」確診

陳建仁估非洲可能再生變異株　「打滿疫苗」才能因應7月解封

時序資料來自指揮中心　林楚茵批新北「造假」：提供中央不正確數據

快訊／連戰小中風住院16天　復原迅速今低調出院

林楚茵爆新北給指揮中心資料「全造假」　侯友宜12字回嗆

南方澳大橋重建進度達9成　工程會：9月18日可通車

時力苗栗縣長參選人求租房　自介：不菸不酒「喜歡跟大家打招呼」

政府採購法公告金額調升至150萬　工程會研擬：提升採購效率

柯文哲喊蓋「金廈大橋」挨批　蔣萬安諷綠營：別人提就扣紅帽

網傳潘孟安戰新北、彰化邱建富　民進黨立委傻眼：提名飛蚊症嗎？

快訊／被揪贊成民進黨立委薪水補電價　吳秉叡：錯把馮京當馬涼

畢業求職旺季！近三成遇過面試騷擾　87％曾被窺探隱私

快訊／陽氣太盛招架不住？　人流爆滿殭屍展緊急暫停售票

韓版《紙房子》3位眼熟演員揭曉　美國大使女兒是《流星》尤娜

快訊／雷雨彈來襲！轟炸這2縣市半小時　嚴防雷擊冰雹

苗栗警啟動大型車大執法半個月　2曳引車超載被罰14萬

小女孩「以前住這」3句話露餡！她嚇：從小到大住的房子居然是兇宅

他觀察機車族「寧願排人工加油卻很少自助」　網：沒省到機器又慢

3隻寵物雞落跑上街「拿BB槍打」　飼主辯：沒打到...下場曝光

單身男女「奔摩鐵沒修竿」　她曝習慣了！老司機看傻：好鼻酸

吃安眠藥斷片「深夜飆速」！　狄志為被提醒去掛急診：完全沒印象

政治熱門新聞

吳子嘉：陳時中真的會當選台北市長

趙少康社團嗆「越演越不像話」　恩恩爸：不信台灣有這麼多人沒人性

「苗博雅確診」已居家隔離

他揭坊間綠六都名單　「陳時中北市、潘孟安新北」

快訊／被揪贊成民進黨立委薪水補電價　吳秉叡回應了

林楚茵爆新北給指揮中心資料「全造假」　侯友宜12字回嗆

美軍機P-8A飛越台海　展現對自由開放印太承諾

柯文哲轟中央：大彎北段、大巨蛋、社子島每樣都卡

陳世軒為恩恩案槓上卓冠廷　「音檔遲遲不給恩恩爸！」

網傳潘孟安戰新北、彰化邱建富　綠委傻眼：提名飛蚊症嗎？

台灣基進攻北市議員　苗博雅挺醫師吳欣岱

快訊／第二市場鬥毆釀1死　盧秀燕回應了

柯文哲喊蓋「金廈大橋」挨批　蔣萬安諷綠營：別人提就扣紅帽

快訊／吳淑珍今出院　陳致中：「元氣大傷」需長時間療養

更多熱門

相關新聞

擔心打不到第4劑　男子機車未熄火直衝快打站

擔心打不到第4劑　男子機車未熄火直衝快打站

台中市政府最近在47處開設快打站，為65歲以上長者施打第4劑疫苗，由於人潮超乎預期，亂象頻生，有人在大太陽底下揮汗如雨，有的無法久站，大罵市府，57歲紀姓男子日前騎機車載著家人前去施打，見人潮洶湧，機車未熄火，就直衝快打站，巡邏員警發現車還發動著，鎖匙也沒拔走，於是在附近守望1個多小時，才見紀男回來，紀男得知警方一直幫忙看車，連連抱歉。

比爾蓋茲斷言「這個」比疫苗重要

比爾蓋茲斷言「這個」比疫苗重要

國內有猴痘疫苗嗎　疾管署給答案

國內有猴痘疫苗嗎　疾管署給答案

雲林+1351！校園兒童疫苗多元接種下週啟動

雲林+1351！校園兒童疫苗多元接種下週啟動

搶PO確診數　周玉蔻被控造謠不起訴

搶PO確診數　周玉蔻被控造謠不起訴

關鍵字：

陳建仁疫苗

讀者迴響

熱門新聞

婦人闖商店　「掀出長輩」炸春光

慎入！「死亡博物館」比南美館殭屍更恐怖

女大生拔完智齒拍畢業照　腫成倉鼠崩潰

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主：只是沾到一點屍水

碰到猴痘病患「這部位」恐被傳染！7QA一次看

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

287女滲淪A片主角任人看　供貨商竟是警察和老師

前黑澀會美眉變年收9億女老闆　老公兒子曝光

女友7000元雨鞋　網：雨天必穿

猴痘殺入台灣！　醫示警「恐怖傳播2途徑」

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

台首例猴痘男不知什麼是猴痘：在德國沒聽過

確診妹「因1身分」理賠拿31萬！明細超狂曝光

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

住獨棟別墅多爽？網揭2缺點：寧願一層一戶

更多

最夯影音

更多
小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切
駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面