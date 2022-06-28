墾丁美尻妹3圍曝！親授銷魂S曲線撇步　立志要撈條「魚王子」

▲墾丁日前出現1名穿著比基尼妹子抬臀騎車，火辣身材引起網友們暴動，而這名辣妹則是當地潛水教練「敏敏」。（圖／翻攝IG「minmin_girl_0107」、攝影師Allen Lee提供）

記者黃宥寧／綜合報導

「我愛夏天有漂亮美眉！」墾丁日前出現1名女騎士身穿比基尼，翹起渾圓臀部騎機車的養眼畫面，更被網友讚譽「墾丁最美的風景」，讓廣大男性眼睛為之一亮。這名超火辣女騎士「敏敏」接受《東森新媒體ETtoday》訪問，她今年27歲，157公分、50公斤，擁有36D、28、34傲人身材，更是當地潛水教練，她也親自教授「極致美臀」撇步。

火辣的敏敏受訪指出，平時正職就是當美人魚教練，更擁有水肺OW證照、自由潛水證照。她更大方分享如何擁有曼妙身材的撇步，「就是潛水、潛水、潛水」無止盡的游來游去，她解釋，因為自由潛水要一直踢蛙鞋，大腿、屁股都會帶動到，自然而然就會讓臀部緊實。

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▼敏敏在墾丁「翹臀上山」引起網友大暴動。（圖／翻攝爆廢公社）

至於教導潛水時是否有遇到變態？敏敏表示，「美人魚大部分都是女性學員比較多」，女性學員也蠻喜歡伸出「香豬手」，但她笑著說，就是互相交流分享。

至於現在是單身嗎？敏敏逗趣說，「我立志在水下撈一條男人魚王子，但至今還沒出現！」她更分享某次比基尼外拍時，遇見一組家庭，聽到有2個小妹妹跟爸爸媽媽指著她說：「性感女神，長大也想變成這樣」，讓她相當開心，過去大家都會以不雅眼光看待比基尼，但她認為比基尼也是可以營造出健康陽光形象。

▼敏敏認為穿比基尼秀出曼妙身材是一種陽光健康形象展現。（圖／翻攝IG「minmin_girl_0107」）

「因為屁股爆紅會不會覺得很困擾？」敏敏說：「不困擾！但比較怕被媽媽殺掉，她開玩笑說，已經2天沒跟媽媽聯絡，不知道媽媽有沒有看到新聞報導，更不敢主動打給媽媽，「等媽媽打來應該就是我的死期了！」她活潑開朗的個性，果然不枉「墾丁最美的風景」封號。