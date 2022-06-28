皮卡丘、伊布一次擁有！超可愛「寶可夢仙草奶凍」現蹤超商了

▲超商搶吃超可愛寶可夢仙草奶凍。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

寶可夢大師衝吃了！超商LINE群最夯團購美食之一「黑丸嫩仙草」，因使用台灣上選仙草以古法慢火熬煮5個小時，不僅有著綿密口感，再加上低熱量、甜度，可是擄獲一票鐵粉的胃，而這次為迎接炎炎夏天，特意推出全新療癒「寶可夢仙草奶凍」，把經典角色皮卡丘、伊布直接印在仙草上，淋上冰涼奶油球後瞬間現形，可愛爆表，絕對要拍好吃滿。

▲▼印在仙草上的皮卡丘、伊布因淋上奶油球瞬間現形。

「全家X黑丸嫩仙草」聯手推出史上最萌「寶可夢仙草奶凍」，使用關西仙草乾慢火熬煮而成，並把人氣角色皮卡丘、伊布直接刻印在仙草上，且只要淋上奶油球就能看見皮卡丘、伊布的可愛身影，再搭配外包裝的寶貝球紙盒，根本萌到捨不得吃，即日起就能衝門市買。

▲7-11近日開賣添好運新品。

另，7-11近日也找來米其林一星「添好運」合作，將招牌甜品「楊枝甘露」開發成季節限定飲品，今年不僅更換成全新包裝，且酸甜芒果風味更升級，除增加果汁比例外，還加了芒果泥、寒天珍珠與椰果等配料，口感超豐富，肯定要喝，還有這款招牌點心「添好運菠蘿包」，菠蘿包微波後皮酥香脆鬆軟，加上略為融化的鹽味奶油，每口都超罪惡，趕緊衝門市。

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