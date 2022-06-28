俄軍射飛彈襲商場　澤倫斯基呼籲列入支持「恐怖主義國家」

▲烏克蘭中部城市克列緬丘格購物中心遭飛彈空襲。（圖／烏克蘭國家緊急服務中心）



文／中央社

烏克蘭克列緬丘格市一處擁擠的購物中心遭俄羅斯飛彈攻擊，至少20人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄國應被列入「支持恐怖主義國家」；俄國則稱飛彈擊中的是武器庫。

一枚俄軍飛彈昨天擊中烏克蘭中部克列緬丘格市（Kremenchuk）一處購物中心，當時裡面大約有1000人。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）今天在新聞簡報會上更新稍早的18死數據，說攻擊已造成「超過20人死亡」，還有逾40人下落不明。

烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）在同場簡報會上說：「有些遺體燒焦到無法辨識程度，可能得花上數天來辨認身分。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在傳訊應用程式Telegram上表示：「只有不見容於地球、徹底瘋狂的恐佈分子，才會朝民間目標發射飛彈。」他指控俄國「蓄意空襲」民用基礎設施。

澤倫斯基還說：「俄國必須被認定為支持恐怖主義國家（state sponsor of terrorism）。全世界有能力且必須阻止俄國的恐怖活動。」

俄軍則發布聲明稱，空襲擊中的是「克列緬丘格汽車工廠附近一處美援和歐洲國家援助的武器和彈藥庫」，「西方武器彈藥爆炸引發附近的購物中心起火，而當時購物中心沒有營業」。

克里姆林宮支持俄軍聲明，稱國防部已「詳盡」解釋，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說：「我沒有什麼要補充的。」

佩斯科夫還告訴記者：「烏克蘭方面可以在今天結束前讓一切停止，需要的只是一道命令，讓民族主義部隊放下他們的武器。」

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