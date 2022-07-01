4寶爸不爽迷信妻子「狂捐錢」！怒灑汽油　放火燒教堂

▲俄羅斯男子不滿妻子將錢捐給教堂，因此蓄意縱火。（圖／推特／@anno1540）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯聖彼得堡一間教堂6月26日上午突然冒出熊熊大火，由於建築物為木製，因此瞬間被火勢吞沒。所幸信徒發現後，趕在消防人員到場前就協力救火，教堂才沒有被全部燒成灰燼。然而事後經警方調查，縱火犯竟是其中一位女信徒的丈夫，他因不滿妻子長期捐錢給教堂，因此憤而燒了教堂。

根據Oddity Central報導，這場大火發生在6月26日早上，火勢迅速吞沒了木製的屋頂和牆壁，幸好信徒們緊急發現起火，並聯手滅火。即便如此，該起火警仍然造成教堂巨大損失，當地信徒們群聚在火災地點外悲痛流淚。

一開始所有人都以為這場火災是由於電線短路造成，甚至有些人認為是「神的旨意」，要他們建造一個更大、更高級的教堂。然而經警方調查後，卻發現教堂失火其實是遭人蓄意縱火，讓信徒們憤怒不已。

這名36歲的縱火男子與妻子育有4個孩子，兩人經常因為金錢問題發生爭執。他不滿妻子總是跑到教堂做志工，甚至將自己辛勤賺來的錢全都捐給教堂，於是便在26日上午，買了一桶汽油放在後車廂，隨後便開車到教堂縱火。該名男子抵達現場後，還先小心確認教堂內沒有人，之後就在地上潑灑汽油並點火。

該名男子的犯行曝光後，他也沒有否認，甚至要求警方將他拘留。然而因為他沒有前科，因此被要求待在家中等候案件判決，所以他至今仍自由地待在家中。不過這樣的結果也引起信徒們的不滿。

儘管大火對教堂外部造成巨大破壞，不過根據在該教堂服務的牧師透露，幸好內部幾乎沒有受到大火的影響。

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