4寶爸不爽迷信妻子「狂捐錢」！怒灑汽油　放火燒教堂

俄羅斯聖彼得堡一間教堂6月26日上午突然冒出熊熊大火,由於建築物為木製,因此瞬間被火勢吞沒。所幸信徒發現後,趕在消防人員到場前就協力救火,教堂才沒有被全部燒成灰燼。然而事後經警方調查,縱火犯竟是其中一位女信徒的丈夫,他因不滿妻子長期捐錢給教堂,因此憤而燒了教堂。

根據Oddity Central報導,這場大火發生在6月26日早上,火勢迅速吞沒了木製的屋頂和牆壁,幸好信徒們緊急發現起火,並聯手滅火。即便如此,該起火警仍然造成教堂巨大損失,當地信徒們群聚在火災地點外悲痛流淚。

一開始所有人都以為這場火災是由於電線短路造成,甚至有些人認為是「神的旨意」,要他們建造一個更大、更高級的教堂。然而經警方調查後,卻發現教堂失火其實是遭人蓄意縱火,讓信徒們憤怒不已。

