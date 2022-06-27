咆哮伯占用對號座狂飆「火車是自由座」　列車長1舉動暖翻她

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友昨日（26日）在臉書PO文表示，當日搭乘台鐵自強號從桃園前往台北，買的票也是對號票，上車之後發現一名阿伯占用她的座位，好心提醒竟遭不斷咆哮「火車本來就是自由座啊」，對方甚至做出起身要打人的動作，後來請列車長協調，她才終於有座位，好不容易熬到抵達目的地，「我準備下車，赫然發現列車長還在車廂出口處，原來他擔心老人家對我不利，刻意在車廂間監督著，真的太感謝他了！」

▲阿伯占用原PO的座位，被提醒之後不僅不離開，還把老婆叫回來坐在原PO的座位上。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO在臉書「爆料公社」的文章中提到，26日獨自搭乘自強號從桃園前往台北，購票時特地選了靠窗的座位，但一上車發現隔壁座位有一名大約60、70歲的阿伯，對方將背包掛在她的座位前方，還把私人物品放在她的座位上，於是上前客氣地提醒「不好意思，這是我的座位」，沒想到阿伯只是把座椅上的東西拿走，背包卻沒有動，她只好再次提醒，結果這一句話瞬間點燃戰火。

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阿伯先是大聲質問，「我不能坐這裡嗎？」然後跑到走道另一頭，叫老婆回來坐他旁邊，還不斷咆哮「火車本來就是自由座啊」、「妳要更高級的，妳去坐普悠瑪、太魯閣啊」、「妳不懂啦，我們很常坐，就是自由座啦，聽妳在說肖話（瘋話）」。原PO委婉糾正，沒想到阿伯做出起身要過來打人的動作，如果不是他老婆制止，自己恐怕真的會被打，不得已只好撥打台鐵客服電話，請列車長過來處理。

雖然列車長在了解情況之後，向阿伯說明，如果是持電子（無對號）票券搭乘對號列車，在座位無人的情況下可以先行入座，但訂位乘客若上車，就要歸還座位，但阿伯還是很激動並無限重複自己的自由座論點，最後連其他乘客都看不下去，紛紛跳出來幫原PO講話，反嗆阿伯吵到大家，還欺負單獨一個女孩子。

最後，列車長將原PO的座位換到親子車廂，因為害怕阿伯衝過來報復，她全程都很緊張，好不容易熬到抵達台北，「我準備下車，赫然發現列車長還在車廂出口處，原來他擔心老人家對我不利，刻意在車廂間監督著，真的太感謝他了！下車後，我一直跟列車長道謝，感謝他這麼幫忙！還幫我換位置，讓我受傷、緊繃而擔心被迫害的心情稍微紓解。」

原PO說，在月台上行走時，也有原先同車廂的4名乘客走過來安慰她，當下大家都怕被阿伯揍，所以不敢出手幫忙，不過，得知在場大部分的人都是支持自己的，她還是覺得很感動，「大家都是明眼人！我的委屈，大家都有看見！第一次覺得，從桃園到台北，竟是如此漫長而煎熬！台北站到了！我躲進洗手間，讓前面壓抑的恐懼、委屈，讓淚水先釋放一下，擦乾淚水，勇敢前進吧！理直氣和的正義，終究會被人肯定的！」

▼原PO在臉書以「台鐵驚魂記」為題，敘述自己的遭遇。