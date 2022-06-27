台鐵便當吃得到龍膽石斑魚！「鐵石新嚐」今起限量開賣

▲台鐵便當「鐵石新嚐」今起限量開賣。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

適逢龍膽石斑魚產季，交通部首次與屏東縣府合作，設計龍膽石斑魚為台鐵便當的主菜，推出「鐵石新嚐」台鐵特色便當，今日起至7月11日於屏東、新左營車站販賣店及高雄車站東六門販賣店販售，新上市期間優惠價為120元，每日午餐限量40份、每人限購2份。

台鐵局表示，本次精選本身富含膠原蛋白、肉質緊實彈牙的龍膽石斑魚排肉作為「鐵石新嚐」便當主菜；由高雄鐵路餐廳主廚高超的烹飪手藝，將魚排裹薄粉直接下鍋油炸，每一口都能吃到魚肉的彈牙與鮮甜。

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▲▼台鐵便當「鐵石新嚐」每日限量販售。（圖／台鐵）

配菜的部分，選用結合屏東在地特色食材，將恆春的鹹鴨蛋及車城的洋蔥等特產製成金沙炒洋蔥，調味恰到好處，米飯加入屏東有穀類紅寶石之稱的紅藜，營養價值高。

另外搭配台鐵便當招牌滷蛋、雪裡紅、酸菜作為本次便當靈魂配角，既保持台鐵便當經典風味又有新嘗試的創製。

「鐵石新嚐」便當訂於6月27日10時30分於屏東、新左營車站販賣店及高雄車站東六門販賣店首賣(販賣期間：6月27日起至7月11日)，便當新上市期間特別推出嚐鮮八折優惠價，每份120元（原價150元），每日午餐限量供應40份(屏東車站15份、高雄車站15份、新左營車站10份)，每人限購2個，售完為止。