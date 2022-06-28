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7萬朵火鶴花築8面牆！　到台鐵這3站放閃免費拿小花束

▲▼7萬朵火鶴花築起8面牆！　到台鐵這3站放閃免費拿小花束。（圖／農糧署提供）

▲農糧署指出，今年截至5月火鶴花外銷澳洲337萬元，超越去年同期的280萬元。（圖／農糧署提供，下同）

記者許展溢／台北報導

放閃機會來了，今（28日）起至7月11日，在台鐵新左營站、台南站、新烏日站都能看到「火鶴花牆」，農糧署表示，與台灣火鶴花產業發展協會合作推廣國產火鶴花，因此以城市印象、繽紛亮眼為設計主軸，選用台南、高雄、屏東、南投、台中等主要產區火鶴花逾7萬朵之紅、白、綠、粉、藍紫等不同品種顏色組合而成，豐富多變，盼成為網美打卡的熱門景點。

農糧署說明，火鶴花色彩豐富姿態優雅，切花觀賞期長達2週以上，不需特別照顧，非常適合一般消費者使用，擺在客廳、臥室、玄關、辦公桌上，可療癒身心外，火鶴花花朵形似愛心，用來贈禮傳遞心意也是很好的選擇。

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▲▼7萬朵火鶴花築起8面牆！　到台鐵這3站放閃免費拿小花束。（圖／農糧署提供）

▲農糧署提到，3場次將不定時限量提供火鶴花小花束。

根據農糧署提供數據，台灣火鶴花1年外銷逾500萬枝，以外銷日本為主，今年5月輸日量67.7萬枝，創下109年新冠疫情以來單月新高紀錄，預期今年外銷可望恢復疫情前水準。農糧署表示，為擴大外銷市場，配合澳大利亞對有害生物檢疫要求，積極輔導台灣花卉輸出業同業公會制定外銷花卉系統性作業規範，鼓勵花農投入生產。該規範從生產到採收包裝，全程管控有害生物風險，花農需通過驗證後才能取得輸澳資格。今年截至5月火鶴花外銷澳洲計新台幣337萬元，超越去年同期的280萬元。

農糧署指出，為讓國人認識國產火鶴花，增加消費機會，本次在台鐵車站公共空間布置的花牆，28日起在新左營站，30日在台南站（後站天橋）及新烏日站3地舉行，每場次展示12天，使用逾7萬朵切花。農糧署強調，火鶴花牆共有8面，每一面都設計不同主體風格，配合當地城市風貌，融入火鶴花花姿特色，絕對值得駐足拍照。現場同步展示農業改良場所及國內育種者育成的火鶴花品種（紅星、紅鈴、新貴粉、粉蕾絲、粉月、柔情、粉紅豹等），型態各異。

▲▼7萬朵火鶴花築起8面牆！　到台鐵這3站放閃免費拿小花束。（圖／農糧署提供）

▲農糧署表示，花牆每場次展示12天，使用7萬朵切花。

農糧署提醒，3場次將不定時限量提供火鶴花小花束，可在花束附上的卡片寫下祝福，將滿滿的心意傳遞給友人。

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