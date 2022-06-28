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台鐵明大改點！摺疊門莒光號今開出末班車　7月起2階段復駛40班

▲▼ ▲▼莒光號,台鐵,羅東站,月台。（圖／記者季相儒攝） ettoday logo

▲摺疊門莒光號將除役。（圖／資料照）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明(6/29)大改點，總計464班將調整行車時刻，摺疊門莒光號將退役，6月28日七堵開往新左營第521次列車將成為最後一班固定班表營運的折疊門莒光號，車尾將掛客廳車提供旅客參觀。另台鐵日前因乘務人員確診大幅減班，台鐵今(6/28)也宣布，7月1日起，將恢復2班自強號行駛，7月13日起恢復38班車復駛。

台鐵表示，為提升服務品質，並配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車擴大投入營運，自6月29日起進行時刻調整，總計464班受到影響。

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調整重點包括樹林—台東間434次、415次、472次、477次；臺中—臺東間371次、372次、385次、386次，及臺南—花蓮間301次、324次，計10列次自強號改以EMU3000型城際列車替駛，調整後東線自強號列車運能較現況提升13.8％。

新左營—花蓮間306次、308次、317次、323次自強號改以普悠瑪號替駛，縮短行車時間。潮州—花蓮間561次、562次，及七堵—潮州間506次、507次、522次、513次莒光號停駛，並針對旅運需求熱門區段改以6班EMU900型區間快車行駛，舊型摺疊門莒光號全數汰換完畢，提升行車安全。高雄地下化路段柴聯自強號班次數由每日14列次減為4列次，改善空氣品質。

▲▼台鐵改點及復駛。（圖／台鐵提供）

▲台鐵摺疊門莒光號將退役，搭乘旅客可在車上蓋紀念戳章。（圖／台鐵提供）

台鐵表示，此次大改點，摺疊門莒光號也將退役，6月28日七堵開往新左營第521次列車將成為最後一班固定班表營運的折疊門莒光號，該次車於車頭及車尾將懸掛莒光號復刻頭牌以茲紀念，車尾附掛客廳車提供該班次旅客參觀，並可於車上蓋紀念戳章，客廳車設有瞭望台，請旅客確實遵守車上工作人員管制。特別感謝國家鐵道博物館籌備處及臺灣交通文化資產保存學會提供各項協助。

另因疫情趨緩，台鐵局乘務人員確診及居家隔離人數已小幅下降，台鐵表示，自7月1日起恢復418次及427次自強號行駛，7月13日起恢復行駛38班列車，包括29列次區間車，9列次對號車，未來將視疫情狀況持續滾動調整恢復班次，恢復行駛之對號列車自6月29日0時起開放旅客訂票。

▲▼台鐵改點及復駛。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵復駛班次。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵改點及復駛。（圖／台鐵提供）

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