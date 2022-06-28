供電吃緊！東京連4天飆破攝氏35度　創近150年來最熱6月紀錄

▲日本受熱浪侵襲，東京連日超過攝氏35度的高溫，突破逾百年來6月最高溫紀錄。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本28日已連續第4天遭受熱浪所苦，東京氣溫也連4天超過攝氏35度，打破將近150年來的6月份高溫紀錄。當局警告，電力供應仍然吃緊，可能會出現斷電的情況。另外，日本2周後即將舉行全國性大選，包含電價在內等問題，也成為動搖民調的關鍵議題之一。

根據路透報導，東京28日下午1時氣溫達到攝氏35.1度，此前已連續3天超過攝氏35度高溫，這是自1875年有紀錄以來，6月份最嚴重的高溫天氣。儘管政府口罩政策鬆綁，東京多數民眾仍持續在戶外戴口罩，截至當天上午9時，已有13人疑似因中暑送醫。據日媒報導，至少有2人中暑死亡，促使當局減少了呼籲節能的力度。

▲儘管政府已不再強制實施戶外口罩禁令，東京街頭許多民眾仍戴著口罩。（圖／路透）

日本經濟產業大臣萩生田光一在記者會上表示，因為政府要求民眾節約能源，部分年長者已關閉空調，「但現在天氣這麼熱，請不要猶豫地降溫一下。」日本當局連續第2天要求東京地區的消費者節約用電，以免出現斷電的情況，此後，許多政府部門於下午到晚間關閉電燈，其中經濟產業省大樓內25%的電梯都停用。

日本東京與周邊8個縣，28日傍晚16時30分至17時的用電備轉率將降至5%以下，如同前一天傍晚的情況，接近確保供電穩定的3%最低下限。若低於3%就有電力短缺與停電風險。經濟產業省28日稱，政府預測已略有改善，但仍呼籲消費者節電。

▲日本熱浪來襲，神社景點也灑水降溫。（圖／路透）

日本將於7月10日舉行全國性參議院選舉，儘管首相岸田文雄領導的執政黨估計會取得良好表現，但政府仍然面臨著包含電價在內的物價上漲帶來的民調壓力，同時，日幣貶值促使進口商品更加昂貴，加劇物價上升。日本NHK進行的民調顯示，岸田內閣支持率本周下滑5個百分點至50%。東京都知事小池百合子在出席東京電力公司股東會後，已公開呼籲調降電價。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》