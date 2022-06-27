妻子逛完街回家「已經洗過澡」！丈夫抓包她出軌反被逮捕

▲大陸甘肅省一位丈夫尾隨妻子到酒店撞破出軌現場。（示意圖／canva）

圖、文／CTWANT

如果你的伴侶每次逛街回到家，都是已洗過澡的狀態，且逛街的次數越來越頻密，你會聯想到什麼嗎？日前根據《搜狐新聞》報導，大陸甘肅省涇川縣，鄭姓丈夫發現吳姓妻子只要逛街回到家都是洗過澡的狀態，且逛街的頻率越來越頻密，覺得事不尋常的丈夫，一路尾隨妻子到酒店撞破妻子出軌有婚外情，向羅姓情夫揮拳施以暴力，事後心有不甘的丈夫利用影片向情夫勒索金錢，情夫因為不堪其擾決定報警，員警找到鄭姓丈夫將他依照敲詐勒索罪逮捕。

起初鄭姓丈夫並沒有多想吳姓妻子的不尋常，由於時間長顯得妻子過於反常，無奈丈夫只能親自查看妻子所謂的逛街到底逛了什麼。丈夫選擇工作休假的一天，並欺騙妻子要出門加班，之後尾隨著妻子出門，發現妻子在一間酒店與情夫開房。憤怒的丈夫衝上該房，並現場抓到吳姓妻子與羅姓情夫還未收拾完畢的場景，暴怒的舉著拳頭就向情夫揮拳。

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丈夫覺得是妻子與情夫出軌傷害自己在先，因此覺得揍人行為及向情夫討要人民幣8萬元都是理所應當，除了討要金錢還要求情夫將妻子「貢獻」給自己，這樣才公平。情夫由於覺得是自己理虧在先，因此沒追究自己被揍，除此以外對丈夫的要求不加理會。

根據律師的說法，吳姓妻子與羅姓情夫婚外情屬於違背倫理道德，但出軌行為不構成犯罪。而鄭姓丈夫屬於利用影片作為威脅手段，強行從羅姓情夫處非法獲得人民幣8萬元，且行為越來越偏激，多次騷擾羅姓情夫，威脅要將拍攝的影片公開，羅姓情夫因此報警，警方認定鄭姓丈夫是敲詐勒索，將其逮捕。

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