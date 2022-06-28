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到底該不該打第4劑？台大醫：別太期待　2情況可不打

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▲不少民眾猶豫該不該打「第四劑新冠疫苗」，前台大醫解答。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心公布ACIP專家會議疫苗接種決議，包括6個月～5歲幼兒可接種莫德納疫苗，「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員」可接種第四劑。前台大醫林氏璧今（28日） 在臉書上表示，有不少醫事人員請教「到底該不該打第4劑？」他給出個人看法。

根據ACIP公布，台灣目前有3類人，在第三劑施打完5個月後可打第四劑：

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1、65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定者，包含目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、有伺機性感染情形、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射治療者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下等。

2、第一類醫事人員（包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員）。理由：考量國內正處於Omicron變異株社區流行期間，為提升醫療工作者對於COVID-19之免疫保護力，並使珍貴疫苗資源有效運用，可評估自身染疫風險與意願後接種。

3、機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員。理由：為降低邊境逐步開放後，新型變異株對於國內防疫之衝擊，且目前國內仍處社區流行階段，建議可評估自身染疫風險與意願後接種。

▲▼越南民眾接種AZ疫苗。（圖／路透）

▲疫苗接種示意圖。（圖／路透）

林氏璧說明，目前並沒有看到其他國家針對醫護人員或邊防人員施打第四劑的。多半是第一類人，就是一定年齡以上，或是有免疫不全的患者。這個年齡每個國家抓不一樣，美國抓50歲，英國抓75歲，台灣則是抓65歲以上。

林氏璧指出，打第四劑的建議主要是來自於「以色列研究」，其中有個刊登在新英格蘭醫學期刊的研究，醫護人員在第三劑打完4個月後，有154人打BNT，120人打莫德納，中和抗體僅能回到比第三劑稍高水準，且防Omicron有症狀感染各自僅有43%和31%，似乎效果有限，「而若把無症狀感染也加進來那效果更差，各自僅有30%和11%。」

林氏璧指出，可以理解ACIP委員會的決定，一方面因為國內疫情還是有一定的程度，以及新變異株BA.4/BA.5已經要進來，因此想短暫的加強一下醫護還有邊防人員的免疫力。然而，打針對原始株做出的疫苗，對防Omicron感染的效果很不好，「不應該太過期待打第四劑能減少感染的效果。」

林氏璧建議，醫護可參考以下條件，決定是否施打第四劑：

1、若您本身有新冠重症風險因子，可以打。
2、若前三劑疫苗曾經對mRNA疫苗有過嚴重不良反應，可不打。
3、若您評估工作上真的接觸病毒風險實在太大很擔心，可打。
4、若已感染過了，可不打（如果是只打2劑就感染了，感染後3個月可打第3劑。

▲▼6/27ACIP決議內容。（圖／指揮中心提供）

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