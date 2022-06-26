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自強號廁所驚見「腥紅液體」亂噴　照片驚呆網：這是命案現場吧

▲▼她進自強號廁所「腥紅液體」噴濺各處 網嚇：命案現場。（圖／翻攝自爆料公社）

▲網友搭台鐵自強號上廁所，開門驚見一片血紅嚇壞。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

台鐵列車驚見血腥一幕，一名網友在臉書社團「爆料公社」表示，她與朋友22日晚間乘坐台鐵262次自強號，過程中內急前往上廁所，結果一開門卻看見廁所馬桶、地板及洗手台全部被灑滿紅色液體，儘管沒有聞到血腥味，畫面仍讓她覺得十分可怕，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在爆料公社表示，她與朋友22日晚間7時許乘坐台鐵262次自強號，準備從新北板橋前往礁溪，上車後她突然內急就去上廁所，不料廁所門一拉開，看見的場景讓他瞬間起雞皮疙瘩。

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原PO貼出的照片可以看見，列車廁所內的馬桶、地板及洗手台全部灑滿了紅色液體，其中洗手台甚至漂浮著疑似血塊的深紅色物體，包含廁所裡的門把上也有點點紅斑。

▲▼她進自強號廁所「腥紅液體」噴濺各處 網嚇：命案現場。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼她進自強號廁所「腥紅液體」噴濺各處 網嚇：命案現場。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO表示「紅色液體沒有血腥味」。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO指出，「當下並沒有聞到血腥味，就算不是血，這個畫面突然看到也是很可怕，如果是有心臟疾病容易受驚嚇的人，可能會被嚇死，希望台鐵對於衛生清潔能更加重視」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「什麼情況，這個是命案現場嗎」、「像果醬罐打破」、「蠻像血塊的唉」、「應該不是血，顏色也太紅，還是其實是那個人身體好」、「洗手台那個也太嚇人」、「月經來的時後偶爾會有，但是這個量是胎盤吧」、「清潔人員好辛苦，真的應該叫弄髒的人自己清」。

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