床上冒出黑色發光小蟲！他嚇壞爆粗口　網卻大讚：你賺到了

▲原PO床上冒出黑色發光小蟲。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

家中有蟲蟲入侵常讓人「聞蟲色變」。一名男網友即表示，某天他要睡覺時，發現在床上有一隻黑色的小蟲，長得細長又會發光，陌生外貌讓他當下罵聲連連「這是什麼外星生物」。不料，網友看到照片卻狂讚，原來這是螢火蟲的幼蟲，只生長在乾淨的水域，大讚原PO賺到了。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」上分享自己家中的蟲蟲危機，「事情是這樣的，剛關燈躺床上要睡覺時，看到好像有螢火蟲的燈光在一閃一閃的，心想說：X房間有螢火蟲欸！！然後開燈一看，甘霖涼咧！！！這甚麼外星生物！」

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▲原PO被嚇到直噴髒話。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，引起網友們熱烈的討論，多數人都回覆的確是螢火蟲，只是還未成年，「你沒錯，這就是螢火蟲小時候」、「螢火蟲的幼蟲」、「陸棲，螢火蟲無誤」、「螢火蟲寶寶就是長這樣啊」、「這是螢火蟲的幼蟲唷」、「你賺到了，以後不用開燈，她幫你一閃一閃燈」。

還有網友補充，螢火蟲只生長於乾淨的水源地，代表原PO家的環境很乾淨，才能獲得螢火蟲的「賞臉」，「這表示，你居住的地的環境很好，水質優」、「螢火蟲的幼蟲啊，表示你居住環境還不錯」、「代表你家水質很好喔」、「真的很少見，你們家附近環境很乾淨」。