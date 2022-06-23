客狂噴備用酒精洗零錢！女員工傻眼　同行也搖頭：噴到一直滴

記者黃翊婷／綜合報導

疫情期間店家都會提供酒精供客人使用，一名女網友昨日（22日）在臉書PO文抱怨，有些客人會在離開前用店家提供的酒精消毒私人物品，甚至還看過有人拿起來狂噴只為了清洗零錢，讓她超級傻眼，如果使用量這麼大，「為什麼不自己帶酒精呢？」

▲原PO抱怨客人大量使用店裡提供的酒精，引起網友兩派意見熱議。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，大多數店家提供酒精都會使用自動感應噴霧機，店裡有提供自動感應噴霧機，但有些客人離開時，會拿旁邊整瓶的備用酒精大量噴到自己的私人物品上，甚至還看過有人大量使用只為了洗零錢，或者把全身都噴過一遍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO無奈地說，雖然知道店家擺出來就是要給客人使用，但也不代表要無上限供應，況且店裡已經有提供感應式的機器供客人消毒手部，卻還是有人擅自並大量使用旁邊的備用酒精，「如果習慣性這樣消毒，為什麼不自己帶酒精呢？」

文章公開之後，引發網友正反意見討論，有一派人覺得原PO大驚小怪，但大多數人都認為，就算是店家提供的酒精，客人也不能這麼毫無節制地使用，「我們店已經全部收起來了，老闆看到一直搖頭，噴到都在滴」、「那是消毒嗎？那是洗澡吧」、「台灣人貪小便宜日常」、「真的，愛噴又不自己準備」。

一名櫃姐也在留言區分享自己遇到的超扯經歷，去年三級警戒的時候，有一名女客人借用櫃上的酒精噴濕紙巾，再用濕紙巾擦自己的購物袋，大概有7、8袋，擦完之後卻當場把口罩拉下來喝水，讓她超級無言。