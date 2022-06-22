早餐繞50分鐘還沒來！媽怨外送員多接單害遲到　內行搖頭揭原因

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名媽媽21日在臉書PO文抱怨，透過外送平台幫自己和孩子訂購早餐，店家明明就在附近，外送員卻因為多接單而繞了一大圈，害她上班遲到。文章公開之後引發網友討論，但大多數人都表示這是系統問題，希望原PO不要誤會或錯怪外送員，「送的順序是系統排的，外送員不能自己決定順序」。

▲原PO抱怨外送員多接單，導致延誤她的餐點送抵時間。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」PO文表示，可以理解對外送員來說時間就是金錢，並且希望能多接單就多接，「但是沒有所謂的送單時間嗎？」她21日早上8點20分在家幫自己和小孩叫了早餐外送，明明從店家騎車過來只要5分鐘，卻因為外送員多接單而繞了一大圈，直到她傳訊息表明上班快遲到了，對方才折返。

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原PO無奈地說，一直到早上9點10分都還拿不到訂購的早餐，要不是小孩要在家遠距離上課，需要吃早餐，她都想棄單了，「已經連續2天，我上班真的遲到了。」

文章公開之後，引發網友們留言熱議，不過，大多數人都認為這是系統的問題，大家常使用的兩大外送平台都是這樣，原PO可能錯怪外送員了，「送的順序是系統排的，外送員不能自己決定順序，就算知道妳的單比較近也不能先送，因為送達後也按不了完成，必須先送系統指定的單」、「疊單率太高，這不是外送員的錯，而是系統的導航問題，如果外送員拒單太多次也會被扣錢」。

還有內行人認真解答原PO的疑問，外送平台確實沒有送單時間，只有預估時間，所以不管多久消費者都得等，取消也要照樣付錢，兩大平台都一樣，如果真的很急，可以選擇加錢優先送的服務。

▼原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）