「晚餐吃什麼」叔叔回一句話　高二姪子煮出3菜1湯驚呆千人

記者黃翊婷／綜合報導

一名上班族和就讀高中二年級的姪子同住，日前下班回家時，姪子詢問晚餐有什麼菜色，他回答「今天晚餐不煮了，你自己想辦法，想吃什麼自己去弄」，沒想到姪子竟然煮出3菜1湯，擺了滿滿一桌。文章公開之後，超過1500名網友忍不住大讚原PO的姪子廚藝很好，「代表教得好，會自己解決問題」、「高二生比我還厲害，我只會吃，不會煮」。

▲原PO分享姪子煮的晚餐。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，負責在家煮飯的人應該很常聽到同住晚輩詢問「等等晚餐吃什麼」，他也不例外，16日晚上下班時，同住的姪子（高中自然組學生，今年9月升高三）詢問晚餐吃什麼，他回答「今天晚餐不煮了，你自己想辦法，想吃什麼自己去弄」，結果過沒多久，姪子就自己動手做出一整桌菜餚，有菜又有魚，十分豐盛。

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「為什麼別人的小孩叫他自己想辦法，小孩就乖乖閉嘴，我家的姪子卻對他無效？」原PO半開玩笑說道，姪子倒也不是全無怨言，煮完還一直抱怨廚房好熱，「我回他，『現在還只是6月中旬的晚餐，晚上沒有那麼熱，7月的午餐煮起來你就知道什麼叫蒸氣室了』！」

文章公開之後，吸引超過1500名網友按讚，大家紛紛留言表示羨慕，並反虧原PO這根本就是一篇炫耀文，「好幸福，這孩子很行」、「代表教得好，會自己解決問題」、「這是一篇炫耀文無誤」、「很棒了，有的人連洗碗都不肯」、「這個我甘拜下風」、「厲害！我到大學畢業都沒煮過」、高二生比我還厲害，我只會吃，不會煮」、「表示你快當叔公了，恭喜」。