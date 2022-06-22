孩子一句「爸爸過世」震撼萬人　媽傻眼曝真相：奉勸各位爸爸啊

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽21日在臉書分享小孩的作業照片，意外發現自家老公在孩子的造樣造句題目中「直接被賜死」，其中一句是「爸爸過世了，媽媽常佇立在爸爸的房間裡」，讓她覺得很無奈又很好笑，「孩子，你爸還在，他每晚都睡在你老木（媽媽）旁邊」，同時她也不忘奉勸各位爸爸們，偶爾還是要關心一下孩子們的作業內容。

▲原PO分享孩子的作業簿內容，赫然發現老公「被迫過世」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，孩子的作業有2題造樣造句，分別為「佇立」以及「雖然……，卻……」，結果孩子的答案竟然是「爸爸過世了，媽媽常佇立在爸爸的房間裡」、「雖然爸爸不在了，媽媽卻還是很愛爸爸」，而且老師還打了勾勾，讓她一度很擔心老師是否會誤會。

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「孩子，你爸還在，他每晚都睡在你老木（媽媽）旁邊。」原PO無奈地說，因為老公從來不看孩子的作業簿，孩子也知道這一點，所以才會這樣寫，「奉勸在社團裡的各位爸爸們，孩子的作業本要偶爾關切一下啊，不然你都不知道老師可能會看到什麼」。

至於會不會哪一天就變成媽媽「被迫過世」，原PO說，有問過孩子會不會哪一天就換成寫媽媽死掉，孩子回答「不會！因為妳會看我作業簿」。

文章公開之後，吸引超過1.1萬名網友按讚，大家紛紛留言開玩笑，「求爸爸的心理陰影面積」、「很懂得描繪情感畫面」、「親爹被迫去世」、「這位小朋友是多希望爸爸不在」、「爸爸好可憐，為了造句只能犧牲爸爸了」、「老師該不會有在聯絡簿寫『請節哀』吧」、「替這位爸爸默哀3分鐘」、「作業簿變成生死簿」。