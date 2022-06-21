疫情爆發後都沒休假　護理師休3天「卻跑回來上班」！真相曝惹淚





▲護理師自從疫情爆發，都沒有休過假。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情爆發至今，站在第一線的醫護人員守護大家，常常忙到連休息時間都沒有，一名醫生表示，醫院的護理師自從疫情之後，每天都住在宿舍裡，已經很久沒有回家了，因此排了3天的假回家休息，怎料今日卻看到護理師來上班，原因曝光讓眾人心疼，「這家人可以考慮放生了」。

該名醫師網友在臉書「爆怨公社」發文，疫情爆發之後，護理師都住在醫院宿舍，很久沒有回家休息了，有名護理師排了3天假，打算回家放鬆充電，沒想到今日一早卻看到對方來上班。

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原PO一問之下才知道，原來婆婆、小姑還有老公知道護理師要休假，「三人就決議，這3天叫她回苗栗照顧中風公公，還說，終於有人可以替手，可以好好休息一下」。因此，護理師今天沒有休假，回到醫院繼續上班，他得知後也力挺，「於是我交待她，家人如果問誰不准假的，就說我！」

▲護理師說出原因，讓原PO很心疼。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文曝光，許多網友心疼，「護理師真的辛苦了，有這樣的婆家和老公，真是大不幸」、「那三個真不是人，比疫情更可怕」、「好自私的家人，好自私的老公，完全沒有替老婆著想」、「支持好主管」、「還是上班好了，有錢還不用受氣」、「這家人怎麼這麼沒良心啊？這種話說的出來」。

不少網友提議，護理師自己出去放鬆三天，「一樣放三天，然後是出門玩，不打卡不po文，我會這樣做」、「應該休息三天出去住飯店」、「休假3天應該直接訂飯店，然後誰也不說，就算窩在房間裡吃零食、看電視、滑手機，都爽」、「其實她一樣可以放假啊，只是回娘家住，或手頭寬裕一點的話，自己找個飯店住一、兩晚好好放鬆一下」。