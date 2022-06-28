媳婦下體被婆家人看光！老公進產房狂拍照　還秒傳家庭群組

▲薩曼莎崩潰表示，所有婆家人都看過她的下體了。（圖／TikTok／samanthabarlow863）



記者王佩翊／編譯

國外一名產婦日前喜迎第二胎，然而在自然產過程中，因為分娩需要，於是醫生剪開她的會陰。事後孩子順利出生，孩子的父親開心拍下照片，但是卻沒注意到是以「原況照片（Live Photo）」模式拍攝，因此照片在播放1.5秒後，可以清楚地看到醫師正在縫合產婦的會陰。然而這張照片卻瞬間被傳到家庭群組，也就是說，她的下體已經被婆家的所有人都看過了，讓她超崩潰。

根據《紐約郵報》報導，一名女子薩曼莎（Samantha Barlow）日前生下第二個孩子，然而生產後的她極度疲憊，需要好好恢復體力與精力，沒想到卻發現老公與婆婆雷到讓她產後要為了一件荒謬的事煩心。

原來在她生產當日，因為分娩需要，醫師將她的會陰剪開。孩子出生後，短暫地給媽媽看過，但因為還要縫合傷口，於是便把小孩交給爸爸。當時她的老公興奮地用手機拍下孩子的照片，並傳給自己的媽媽寫道，「超級可愛，對吧？」

婆婆收到這張照片後，開心地傳到家庭群組。然而等到這名媽媽看到後才發現，丈夫拍的照片竟然是iPhone的「原況照片（Live Photo）」，也就是說照片會像一段1.5秒的影片一樣。而這張原況照片的最後一幕，則是她兩腿開開，下體赤裸地躺在生產台上，讓醫師縫合傷口的畫面。

令人震驚的是，家庭群組成員有所有丈夫的家人，也就是說，整個婆家都看過她的下體，讓她崩潰不已。





►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》