狠姊「開數槍放火焚燒」殺親妹妹！　還要13歲兒子幫忙搬屍

▲現年38歲的懷特（左）在3月31日涉嫌殺妹妹辛西亞（右）。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州一名女子因對家庭成員使用暴力並持有毒品，遭妹妹大義滅親報警逮捕，結果她出獄後懷恨在心，竟連開數槍將妹妹打死，還放火焚屍，最後還命令自己年僅13歲的兒子來協助搬屍。

根據《紐約郵報》報導，德州休士頓現年38歲的懷特（Carmen White）在3月31日涉嫌殺妹妹辛西亞（Cynthia Cervantes），目前正遭到警方通緝。根據法庭資料顯示，懷特因不滿辛西亞在2月時報警，並向警方供稱她暴力威脅家庭成員，還持有冰毒，害她遭逮捕入獄，因此出獄後對妹妹展開報復。

法庭文件指出，辛西亞身中數槍，其中一發子彈更打穿了她的脊椎，遺體還有被焚燒過的痕跡。證據顯示，懷特殺害妹妹之後，曾打電話要求前男友協助搬運屍體，還願意以提供性行為當作報酬，但遭到前男友拒絕。

後來懷特找上自己年僅13歲的兒子，她從公園將兒子叫來，命令他協助把屍體搬到車上，當時兒子俯身舉起一隻像是人腿的東西，他嚇得將它放回地面，結果懷特變得非常暴躁，最後兒子為了自己的安全，不得不協助母親搬運。

根據目擊證人說法，懷特在行兇過後，脾氣變得愈來越暴躁，時常顯得焦慮不安，且堅持要將自己的車子賣掉。目前警方已對她發出逮捕令，希望能儘速將她逮捕歸案。

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