床戰前男友1小時被「恐怖囚禁」 女遭性侵5天全裸逃鄰居家求救

▲女子遭前男友囚禁長達5天。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子慘遭51歲前男友坦納(Charles Tanner)囚禁長達5天，期間多次遭對方性侵以及虐待，還被拍下不堪影片，身上2根肋骨被打斷，全身是傷的她後來趁機逃出，裸體跑到鄰居家求救。

簡稱為AH的受害女子8日凌晨2時逃出坦納位於布里瓦德郡(Brevard County)家中，她向警方表示，她和坦納結識5年並且曾經交往，不過已於1個多月前分手，3日為了拿藥才會主動前往對方家中，答應以性愛方式換取藥物。

2人做愛約1小時後原本一切都很好，直到女子坦承最近已有新對象，便被暴怒的坦納用腳踹頭後囚禁，囚禁期間至少遭到10次性侵犯，對方還把許多異物插到她體內，趁她昏迷不醒時拍攝照片影片給朋友，把刀架在她臉上威脅要殺了她。

女子最後好不容易趁坦納睡著時逃出家中，全身滿是瘀傷裸體向鄰居求救，警方22日依性侵、加重毆擊罪、毆擊罪、非法監禁、嚴重襲擊等罪將坦納逮捕，目前人關押在監獄中候審。