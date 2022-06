床戰前男友1小時被「恐怖囚禁」 女遭性侵5天全裸逃鄰居家求救

▲女子遭前男友囚禁長達5天。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名女子慘遭51歲前男友坦納(Charles Tanner)囚禁長達5天,期間多次遭對方性侵以及虐待,還被拍下不堪影片,身上2根肋骨被打斷,全身是傷的她後來趁機逃出,裸體跑到鄰居家求救。

簡稱為AH的受害女子8日凌晨2時逃出坦納位於布里瓦德郡(Brevard County)家中,她向警方表示,她和坦納結識5年並且曾經交往,不過已於1個多月前分手,3日為了拿藥才會主動前往對方家中,答應以性愛方式換取藥物。

2人做愛約1小時後原本一切都很好,直到女子坦承最近已有新對象,便被暴怒的坦納用腳踹頭後囚禁,囚禁期間至少遭到10次性侵犯,對方還把許多異物插到她體內,趁她昏迷不醒時拍攝照片影片給朋友,把刀架在她臉上威脅要殺了她。

女子最後好不容易趁坦納睡著時逃出家中,全身滿是瘀傷裸體向鄰居求救,警方22日依性侵、加重毆擊罪、毆擊罪、非法監禁、嚴重襲擊等罪將坦納逮捕,目前人關押在監獄中候審。

Charles Tanner allegedly became upset with the victim because he learned she was dating a Black man. https://t.co/2f8BtLPV0d