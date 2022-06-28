會暴動！超Q「馬來膜小物」超商才有　必收張嘴開瓶器、釣魚搖搖杯

▲超可愛馬來膜小物現身超商。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

馬來貘狂粉準備暴動！近日有超商特意攜手人氣插畫家「Cherng」打造一系列超療癒馬來膜小物，不僅有啤酒杯、搖搖杯等，還有張嘴馬來膜幫開瓶蓋的開瓶器，通通Q到不行，6月29日起只要購買指定冰品、飲料、啤酒即可輕鬆加購入手，加碼還推免費送優惠活動。

▲馬來膜搖搖杯有2款造型選擇。

▲加碼收馬來膜開瓶器、高腰啤酒杯。

「全家XCherng」攜手合作推出一系列超實用馬來膜小物，黑白、胖嘟嘟的馬來貘簡直可愛爆表，首推怎麼搖都不會倒的「搖搖杯」，有「釣魚中拉」、「抓到魚拉」2款選擇，通通可以看到馬來膜的俏皮身影，還有大人必備「啤酒杯」，推出「馬來貘說早安」、「小貘說早安」2款選擇，一樣超欠收。

還有可愛的「馬來貘開瓶器」、「馬來貘高腰啤酒杯」等收，6月29日起只要購買指定飲料、冰品、啤酒等即可用最低29元起加購價獲得，而搖搖杯及啤酒杯則加碼祭出免費送活動，只要購買指定飲料、冰品同商品滿24件就能免費入手。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼7-11開賣「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列質感選物。

另，7-11也將在6月29日起推出夏季全新「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列質感選物，首次以經典十數限定打造多款「寵物周邊」，包括以涼感為主的「SOUSOU多用途寵物坐墊」、「SOUSOU多功能寵物領巾」，還有美耐皿+不鏽鋼規格的雙層「SOUSOU寵物飼料盆」等，就是要讓毛小孩居家也能很享受。

還有全新療癒「康匠立體醫療口罩-SOUSOU十數白/貓」、「康匠醫療口罩-SOU五十音歌」等6款全新夏日限定花色醫療口罩，以及可收納的「SOUSOU環保購物袋」共4款、有著質感皮質提把的「SOUSOU多用途手提袋-十數黑」等，通通超欠收，除外還有多款居家小物等收。為慶祝新品上市，6月29日起至7月26日止，SOU・SOU x Good Choices指定品項任選2件88折（不含預購品）。

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