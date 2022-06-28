　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

會暴動！超Q「馬來膜小物」超商才有　必收張嘴開瓶器、釣魚搖搖杯

▲▼「全家X馬來貘」推出最先加購價療癒小物。（圖／業者提供）

▲超可愛馬來膜小物現身超商。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

馬來貘狂粉準備暴動！近日有超商特意攜手人氣插畫家「Cherng」打造一系列超療癒馬來膜小物，不僅有啤酒杯、搖搖杯等，還有張嘴馬來膜幫開瓶蓋的開瓶器，通通Q到不行，6月29日起只要購買指定冰品、飲料、啤酒即可輕鬆加購入手，加碼還推免費送優惠活動。

▲▼「全家X馬來貘」推出最先加購價療癒小物。（圖／業者提供）

▲馬來膜搖搖杯有2款造型選擇。

▲▼「全家X馬來貘」推出最先加購價療癒小物。（圖／業者提供）

▲加碼收馬來膜開瓶器、高腰啤酒杯。

「全家XCherng」攜手合作推出一系列超實用馬來膜小物，黑白、胖嘟嘟的馬來貘簡直可愛爆表，首推怎麼搖都不會倒的「搖搖杯」，有「釣魚中拉」、「抓到魚拉」2款選擇，通通可以看到馬來膜的俏皮身影，還有大人必備「啤酒杯」，推出「馬來貘說早安」、「小貘說早安」2款選擇，一樣超欠收。

還有可愛的「馬來貘開瓶器」、「馬來貘高腰啤酒杯」等收，6月29日起只要購買指定飲料、冰品、啤酒等即可用最低29元起加購價獲得，而搖搖杯及啤酒杯則加碼祭出免費送活動，只要購買指定飲料、冰品同商品滿24件就能免費入手。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列質感選物。（圖／7-11提供）

▲▼7-11開賣「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列質感選物。

▲▼「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列質感選物。（圖／7-11提供）

另，7-11也將在6月29日起推出夏季全新「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列質感選物，首次以經典十數限定打造多款「寵物周邊」，包括以涼感為主的「SOUSOU多用途寵物坐墊」、「SOUSOU多功能寵物領巾」，還有美耐皿+不鏽鋼規格的雙層「SOUSOU寵物飼料盆」等，就是要讓毛小孩居家也能很享受。

還有全新療癒「康匠立體醫療口罩-SOUSOU十數白/貓」、「康匠醫療口罩-SOU五十音歌」等6款全新夏日限定花色醫療口罩，以及可收納的「SOUSOU環保購物袋」共4款、有著質感皮質提把的「SOUSOU多用途手提袋-十數黑」等，通通超欠收，除外還有多款居家小物等收。為慶祝新品上市，6月29日起至7月26日止，SOU・SOU x Good Choices指定品項任選2件88折（不含預購品）。

【你可能也想看】

►月底小確幸！頂呱呱「1斤雞⁺」連5天開吃　炸雞、薯條一次嗑
►優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天　勁辣香雞翅、蘋果派都有
►限時7天！秀「穿學士服、戴學士帽照片」爽喝手搖飲買1送1

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
最新熱帶擾動誕生！雙颱共舞機會增　颱風等級曝光
高嘉瑜睡覺不開冷氣、電風扇！　網一看電費單驚：不可能
墾丁「絕世美尻」本尊現身！　性感辣照曝光
PTT「陽明醫哥」外遇護理師　還罵空姐妻：跟女兒自生自滅！
台股突下殺百點、下單App大當機！　股民崩潰哀號
LIVE／屏東億元男徵女旅伴條件驚人　起底超狂徵友史
屏東徵婚男又來了！　徵女伴出國：玩出感情我負責
爆回歸《神鬼奇航》？　強尼戴普火大嗆迪士尼
直接開冷氣錯了！　上車熱爆「先按1鍵」內行認證：還省油
人夫同居女同事！瞎扯3千元「分租雅房」　正宮一招逆襲

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

救痘痘有解！　啤酒抗痘太強爆供貨危機

會暴動！超Q「馬來膜小物」超商才有　必收張嘴開瓶器、釣魚搖搖杯

抗夏大作戰！搭捷運感受「透心涼」　杜絕熱浪支援降暑

睽違三年！一銀文教基金會「愛FUN第一 綠生活」嘉年華熱情登場

海尼根投資在地生產　成為台灣第一家國際啤酒釀酒商

逾80年味道始終如一！手工餅藝堅持初心揉出雋永風味　中秋團圓幸福加倍

擊退黑色素！　日本人曬不黑秘訣竟靠吃的？！

月底小確幸！頂呱呱「1斤雞⁺」連5天開吃　炸雞、薯條一次嗑

省錢高手帶路！「滑」地圖賺金幣　吃喝玩用好康免費換

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

「新好男孩」夢幻聯動「西城男孩」　合體飆唱經典！網陶醉：根本回憶殺

救痘痘有解！　啤酒抗痘太強爆供貨危機

會暴動！超Q「馬來膜小物」超商才有　必收張嘴開瓶器、釣魚搖搖杯

抗夏大作戰！搭捷運感受「透心涼」　杜絕熱浪支援降暑

睽違三年！一銀文教基金會「愛FUN第一 綠生活」嘉年華熱情登場

海尼根投資在地生產　成為台灣第一家國際啤酒釀酒商

逾80年味道始終如一！手工餅藝堅持初心揉出雋永風味　中秋團圓幸福加倍

擊退黑色素！　日本人曬不黑秘訣竟靠吃的？！

月底小確幸！頂呱呱「1斤雞⁺」連5天開吃　炸雞、薯條一次嗑

省錢高手帶路！「滑」地圖賺金幣　吃喝玩用好康免費換

媳婦下體被婆家人看光！老公進產房狂拍照　還秒傳家庭群組

台灣跟著各國漲電價合理？　國外電價還受市場供需影響

還在醉！男酒駕被逮承認「今年第3次」　警方一查發現：不只啦

新台17線最快2025年通車　兩大受惠區段房價將上攻

江啟臣訪美首日見僑胞　「他們是中華民國在海外最堅強力量！」

金曲頒獎嘉賓名單超狂！小S撂話「不小心就變第一美」

舒華遭水柱狂噴「30秒看不到人群」　開直播怒勸導：是誰朝臉射！

25天收2張違停罰單！照片「盆花落葉」都一樣　檢舉魔人搞詭慘了

股市新手拿10萬買ETF！內行推1檔新股「發行價10元」：類似0050

月賺8萬「存款卻GG」　輪班妹求超痛存錢法！網嘆2點：分手或買房

消費熱門新聞

逾80年味道始終如一　中秋團圓幸福加倍

頂呱呱「1斤雞⁺」連5天開吃了

限時5天！超商寄、取件都送購物金

抗夏大作戰！搭捷運感受到「透心涼」

江宏恩分享減重秘訣：連睡覺都在瘦

啤酒抗痘太強　爆供貨危機

擊退黑色素　日本人曬不黑秘訣靠吃的?

超Q「馬來膜小物」超商才有！

優惠碼快收！漢堡王連3天免費送堡

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

「愛FUN第一 綠生活」嘉年華熱情登場

咖啡控快衝！全家新品「極選冰咖啡」

最新青花椒麻烤半雞第2件5折吃！

海尼根成台灣首家國際啤酒釀酒商

更多熱門

相關新聞

阿北超商偷飲料裝進手搖杯　被逮還瞎掰

阿北超商偷飲料裝進手搖杯　被逮還瞎掰

高雄一名林姓老翁（70歲）24日到旗津旅遊時，由於天氣炎熱，買了一杯手搖飲料止渴，隨後再到附近超商選購飲料，但他沒有結帳，就在座位區把手搖飲料喝完後，再把剛在貨架上拿的飲料倒入手搖杯中，店家直到清點貨物時發現飲料短少，調閱店內監視器影像，才發現老翁這招「舊瓶裝新酒」並報警處理。

超商「板橋大庭店」 33間店名網笑翻

超商「板橋大庭店」 33間店名網笑翻

屏東上空男尾隨女子拉車門搥車窗　她嚇到飆三字經

屏東上空男尾隨女子拉車門搥車窗　她嚇到飆三字經

西門町醉漢超商咆哮　嗆「挑戰警察權威」慘了

西門町醉漢超商咆哮　嗆「挑戰警察權威」慘了

染疫男愛車失竊不敢報案　解隔離奔警局真相大白

染疫男愛車失竊不敢報案　解隔離奔警局真相大白

關鍵字：

超商馬來膜全家7-11SOU・SOU

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

恐有雙颱 ！明雨區擴大　全台連下4天時間曝

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

雲林14萬元透天厝秒售出　房仲曝便宜真相

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

猴痘用殺菌洗衣精無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這」

房仲開門痛毆男租客　女友沒穿衣服崩潰

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面