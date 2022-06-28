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恩恩送醫時間造假？　恩恩爸：CDC應公布新北市府提供時序

▲▼ 恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▲恩恩爸。（資料照／記者陳以昇攝）

記者蔡佩珈／台北報導

新北市中和區1名男童「恩恩」確診新冠肺炎身亡，媒體近期公布關鍵就醫錄音檔引起熱議。民進黨立委林楚茵日前質疑，新北市衛生局提供給中央流行疫情指揮中心時序表完全在說謊，「明明晚間7時21分才上救護車，為何會通報指揮中心晚間6時37分就在ICU救治？」恩恩父親表示，衛生福利部疾病管制署（CDC）應公布新北市衛生局提供的時序表，以助釐清真相。

林楚茵日前透過臉書發文指出，新北市政府提供的時序表完全是說謊。新北市衛生局給指揮中心指揮官陳時中資料顯示，恩恩在晚間6時37分已在ICU病房救治當中，但對比吹哨者提供的錄音檔譯文，恩恩是在晚間7時21分才上救護車，怎麼可能晚間6時37分救在醫院救治？她痛批，新北市衛生局就是延誤就醫，刻意掐頭去尾又提供錯誤時間點，從一開始就想造假吃案。

對此，新北市衛生局長陳潤秋回應，送醫時間點有誤，無論是提供給指揮中心的資料，或是陳時中在4月16日於記者會中說明的時序，都沒有晚間6時37分在ICU救治的時序。新北市長侯友宜則駁斥，「張冠李戴、混淆視聽、胡說八道」，完全是不實的內容。

恩恩父親27日則在透過政論節目表示，他看見林楚茵公布的時序表後滿腹疑惑，認為應是新北市衛生局提供2種版本時序表給CDC，CDC有必要說明並釐清恩恩送醫的時序問題。

恩恩父親呼籲，1922與CDC應提供橫向通聯和時序表，而這是他在5月27日就依《政府資訊公開法》要求提供的資料，1922和CDC公布這些資訊有助釐清真相。他強調，這跟政治口水沒有關係，不需要加油添醋，只要把新北市衛生局提供給CDC的時序版本交出來即可，畢竟這已是事實，更是一條人命。

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