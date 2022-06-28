恩恩爸曝衛生局群組簡訊　驚見副局長說：擔心病人延誤就醫再發生

▲吹哨者曝衛生局副局長私訊，恩恩爸直言「訊息裡我看到2點讓我痛心的結論」。（圖／記者黃資真翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

恩恩案持續延燒，恩恩爸27日深夜在臉書公布，一名醫生吹哨者私訊給他的一封資料，內容是新北市衛生局副局長寄給轄下醫院的交代訊息，訊息裡他看到2點十分痛心結論，並再次點名新北市長侯友宜與衛生局長陳潤秋，「請用證據和數據來向我說明，我要知道真相」。

恩恩爸27日在臉書說，自從他5月30日正式向衛福部、新北市政府尋求真相至今，很感謝每一位願意提供資訊給他的吹哨者，如今有一位醫生吹哨者私訊給他一封，有新北市衛生局副局長許朝程署名的簡訊，如果簡訊是正確的，「我想許朝程先生可能是相較之下比較有良心的一位官員」。

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恩恩爸透露，這位醫生吹哨者告訴他，簡訊取自新北市衛生局和各醫院院長群組，許副局長4月17日發出這封訊息給新北市轄下各大醫院院長，部分院長再轉傳交代院內醫護，吹哨者才獲得這個訊息。

恩恩爸感嘆，訊息裡他看到2點讓我痛心的結論，一是許副局長強調「擔心病人延誤就醫治療再發生」、二是許副局長要求「當院內仍有專責空床時，衛生局人員請求收治時，不要拒絕」。

他看了覺得十分諷刺，原來在他苦求侯友宜市長給他真相時，其實新北市衛生局早就知道，「恩恩就是延誤就醫，衛生局在協調確診者病床上，遇到醫院拒絕的困難」。

他指出，依照許副局長訊息所言，當時平均確診者送醫比例約莫6.5%，換句話說在4月14日當天，用360例確診換算的話，新北市衛生局當日需要安排送醫地確診病患約為23.4人次。

他查了新北市衛生局編制後，發現局內正式編制256人、29區衛生所編制共445人，加起來總共701人，「這701人，沒有人能專門負責協調病床嗎？」

他分析，若當天新北衛生局要安排送醫的確診者是23.4人次，分散到新北市29個區後，中和衛生所也只要處理幾位民眾而已，「我要請問，衛生局陳潤秋局長，當天中和衛生所很忙嗎」、「不要再告訴我『衛生所、衛生局大家都很忙』，我已經聽了一個月了，請用證據和數據來向我說明，我要知道真相」。

他最後說，「我想請教侯友宜市長和陳潤秋局長，你們身為新北市政府的防疫指揮官，真的不用好好把整件事情說明嗎」、「你們真的可以如此的踐踏人命，用無盡的謊言一直掩蓋真相嗎？」

▼ 恩恩爸說，「不要再告訴我『衛生所、衛生局大家都很忙』，我已經聽了一個月了，請用證據和數據來向我說明」。（圖／記者陳以昇攝）

恩恩爸公開吹哨者給他的，有許副局長署名的簡訊全文：



齊心合力！保住醫療體系！



各位院長日安



大家辛苦了！再次謝謝大家的幫忙！#但我們真的擔心病人延誤就醫治療再發生！



上週我推估25天後，約5月中旬新北每日病例將破萬例，是基於連續5天病例150例，1傳2的模式推估，但從昨天突破400例的病例數，加上今天也破400，明天也會破400例來看，國內外防疫政策朝與病毒共存的方趨勢，傳播的Rt 值在NPI不足的情況下，實際情況似乎不斷的上升，估計已經來到3。



也就是說每日破萬會再提前到來，從上週我推估的資料（在與專責醫院開會會中也有報告），單是近4%的70歲以上確診病人分流送醫，在醫院專責病房住5天，就需要2000床，如果住7天就需要2800床。2800床代表什麼意思？就是新北市徵用轄內總病床的40%以上來收治啟動居家照護計畫經分流確診病人，應該也是接近醫療收治的極限了，而且這個數字是不包括洗腎、懷孕36週等確診病例需要住院的狀況。

這幾天我們居家照護服務全市啟動，是一個正確又高效率的決定，也謝謝大家的配合與幫忙，確保送醫分流與居家照護順暢，有賴全體參與的夥伴齊心合力依指引執行，我們必須盡快在兩週內把服務流程、品質物資、人力等，做順做好、買好備齊，更需要各院及早規劃人力、設施以因應3週後可能海嘯般的確診病例來襲。



觀察幾天送醫比例約在6.5%，仍高出我前述以70歲以上送醫的4%約2.5%，如果這樣的數字在未來是常態，表示需要更早徵用病房，也需要更多病房，但是醫療量能總有極限，因此更需仰賴大家齊心合力並提供確診病例的收治情況，以利向中央建議適時的再放寬居家照護條件或放寬醫院收治解隔條件，以確保醫療體系不崩潰。



再次謝謝各位院長的幫忙，也拜託務必轉知院內同仁當院內仍有專責空床時（依據衛生局每日調查兩次的情資），接到衛生局請求收治病人時，不要拒絕！否則分流機制不斷被一線同仁婉拒，恐將發生我們不希望看到的不幸事件！



衛生局拜託大家也謝謝大家，感恩！



朝程敬託叩謝

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