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戴瑋姍「侯友宜民調還會跌」：恩恩案真誠道歉才能挽回民心

▲▼新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者陶本和／台北報導

新北恩恩事件延燒至今，剛好滿一個月，有兩機構27日分別針對新北市長侯友宜的處理態度發布民調結果，超過4成市民不滿侯友宜處置態度，民眾對他的信任比率也下滑11個百分點。對此，民進黨市議員戴瑋姍表示，侯友宜一天不公布完整錄音檔、不啟動行政調查、不還原真相，民調還會跌跌不休。

戴瑋姍表示，恩恩案從5月27日，恩恩爸依法向政府索取資料，想了解到真相，到今天已經一個月，而一個月以來，侯市府的表現就如今天公布的兩份民調，民眾不信任增加，市府處理死當。

根據台灣新政協會今天公布的恩恩事件民調，戴瑋姍表示，有超過6成4認為恩恩案有延誤送醫，對於侯友宜處理恩恩案不滿意也多於滿意，信任侯友宜的減少近三成。

另外，根據美麗島電子島發布的民調，戴瑋姍說，對於可能參加2024年大選的政治人物信任度，和四月相比，其他可能參加24年大選的政治人物信任都略增，只有侯友宜的信任感是下跌，而且是大跌了7.5%。

戴瑋姍表示，短時間信任感大跌，可見民眾對侯友宜有多不滿，會有這樣的變動，推測是受恩恩案的影響，那為什麼會有這樣的變化？

戴瑋姍說，這一個月來，侯市府各種造假、欺騙，連血氧數值都可以謊稱是恩恩媽提供，一連串回應荒謬至極，可說是侯友宜從政以來最大危機。

戴瑋姍呼籲侯友宜，一天不公布完整錄音檔、不啟動行政調查、不還原真相，民調還會跌跌不休。她說，與其施壓媒體，花錢公關包裝，不如回應民意、啟動調查、真誠道歉，才是挽回民心的最好作法。

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