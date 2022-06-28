恩恩爸曝「就醫數據比例」　痛批新北市府：認錯、道歉這麼難？

▲恩恩爸今(28日)透過視訊接受媒體聯訪。（圖／記者莊智勝翻攝）

記者莊智勝／台北報導

新北中和2歲童恩恩案持續延燒。恩恩爸今(28日)透過視訊質疑，4月14日當天新北市衛生局需要安排送醫的確診病患約為23.4人次，而衛生局、衛生所編制701人，負責新北29個轄區，但竟然無法應對20幾位患者的就醫需求，從數據比例來看，就知道一定有重大疏失在，「新北市府不斷說謊，掌握巨大公權力，對付我一個小老百姓，好好地認錯、說明、道歉，有這麼困難嗎？」

恩恩爸昨(27日)晚間在臉書PO文，表示有一位醫生吹哨者私訊給他一份資料，內容有新北市衛生局副局長許朝程署名的簡訊，吹哨者透露，簡訊是取自新北市衛生局和各醫院院長群組，許副局長4月17日發出這封訊息給新北市轄下各大醫院院長，部分院長再轉傳交代院內醫護，吹哨者才獲得這個訊息。

訊息中，許副局長強調「擔心病人延誤就醫治療再發生」、二是許副局長要求「當院內仍有專責空床時，衛生局人員請求收治時，不要拒絕」。恩恩爸看了覺得十分諷刺，原來在他苦求侯友宜市長給他真相時，其實新北市衛生局早就知道，「恩恩就是延誤就醫，衛生局在協調確診者病床上，遇到醫院拒絕的困難」。

恩恩爸今上午透過視訊接受媒體聯訪，痛批從訊息中可以得知4月14日當下時空背景的就醫數據，當時新北市平均確診者送醫比例約6.5%，以當天360例確診者來算，需要安排送醫的患者約為23.4人次；而新北市衛生局、衛生所編制共有701人，分屬29個轄區，但如此多的人力，卻無法應付20多位患者的就醫需求，也沒人能夠負責協調病床，「整個數據比例很不對勁，一定有重大疏失在，這也是新北市府極力掩蓋的部分！」

恩恩爸表示，新北市衛生局一直在強調「他們很忙」，「到底忙在哪裡？當天的電話記錄、監視影帶，接了幾通電話、做了哪些事情，這些記錄全都攤開，告訴大家你接多少數量啊，一直用很忙這理由拖過去，我不懂！」

恩恩爸痛批，自己要的只是這81分鐘的真相，但這一路下來，新北市府卻一直在說謊，戳破了一個謊言，就用另一個更大的謊言來包裝，「新北市府掌握巨大公權力，對付我一個小老百姓，請問好好認錯、道歉、說明，有這麼困難嗎？」