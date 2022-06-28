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恩恩爸揭吹哨者簡訊「早知延誤就醫」　衛生局再發5聲明澄清

▲▼0628恩恩爸。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲恩恩爸。（圖／記者莊智勝翻攝）

記者崔至雲／新北報導

恩恩案持續延燒，恩恩爸27日深夜在臉書公布一名吹哨者私訊給他的一封資料，內容是新北市衛生局副局長許朝程寄給轄下醫院的交代訊息，訊息中提到許朝程強調「擔心病人延誤就醫治療再發生」等言論，讓恩恩爸再次痛心，並點名新北市長侯友宜與衛生局長陳潤秋，「我要知道真相」。對此，許朝程透過衛生局發聲明向大眾說明訊息用意。

恩恩爸27日在臉書說，他收到一位醫生吹哨者私訊給他一封，有新北市衛生局副局長許朝程署名的簡訊，簡訊內容是許副局長強調「擔心病人延誤就醫治療再發生」、二是許副局長要求「當院內仍有專責空床時，衛生局人員請求收治時，不要拒絕」。

恩恩爸表示，自己看完後覺得十分諷刺，原來在他苦求侯友宜給他真相時，其實新北市衛生局早就知道，「恩恩就是延誤就醫，衛生局在協調確診者病床上，遇到醫院拒絕的困難」。

對此，衛生局發3點聲明澄清：

一、任何生命的消逝都令人不捨悲痛，我們能理解家屬的心情與想法。

二、許副局長基於公衛專業，兩年多來防疫期間會不定期與各醫院分享疫情變化及觀察，對於許副局長的觀點與建議我們予以尊重。（許副局長說明如後）

三、本土疫情從3月底基隆小吃店群聚感染爆發後輻射擴散，新北首當其衝，確診病例快速攀升，都需靠醫療及公衛人員全力努力。

新北市4/14當天確診人數達360人、居隔1萬多人是全國最多，當時中央防疫仍採取清零政策，確診者、接觸居隔者的疫調、匡列、採檢、送醫及民眾各種相關問題都由衛生局、衛生所處理，所有相關工作都是持續不斷累積，需要反覆多次聯繫，並非一通電話就能解決，所有公衛人員都是竭盡所能，全力以赴。


衛生局副局長許朝程說明：

一、從去年到現在整個防疫過程中，對醫療體系的病床的徵用與整備工作，我的語意從來都是希望大家一起努力，也要求也拜託醫院院長一起暢通醫療體系的任何一個環節，不要讓任何可能發生延誤就醫的情況發生。

二、與急救責任醫院院長們交流的內容，也強調因應疫情海嘯即將到來，新北率先啟動居家照護對於保全醫療量能的重要性，及提醒醫院做好徵用病房的準備，希望醫院齊心合力確保醫療體系不崩潰。

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