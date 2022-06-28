克里姆林宮：普丁接受印尼G20邀請函　計劃出席

▲普丁不斷尋求外交突破西方封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）27日表示，總統普丁接受邀請，將會參加在印尼舉辦的G20峰會。

綜合外電報導，烏沙科夫說峰會計畫讓領導人面對面交談，希望Covid-19疫情漸歇能讓這項計畫成真，他也表示印尼政府在面對龐大壓力下，仍願意對俄羅斯發出與會邀請相當重要。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前宣布將出訪俄羅斯，為正處於交戰狀態的俄烏兩國建構和平談話。關於普丁出席G20峰會一事，也將會在這趟行程中一併討論。

美歐多國在俄羅斯入侵烏克蘭後紛紛祭出嚴厲制裁，並施壓其餘各國共同制裁俄羅斯，但俄羅斯上周在聖彼得堡舉辦國際經濟論壇，仍有超過100個國家的商業人士參與，俄國能源也在中國、印度等大量購買下減緩出口禁運的壓力，印尼總統也不顧西方和國內民間媒體的施壓，仍邀請普丁參加峰會。

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