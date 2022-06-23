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社會 社會焦點 保障人權

「確診港女」索10萬醫藥費　桃園男昏頭急匯款...警苦勸保積蓄

▲劉男以為遇真愛，欲匯款助確診網路女友。（圖／龜山警分局提供）

▲劉男以為遇真愛，欲匯款助確診網路女友。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

從事物流業的桃園63歲劉姓男子20日在網路認識「林蕭蕭」之女子，林女以甜言蜜語之攻勢讓劉男陷入情網，再以她在香港確診Covid-19亟需醫療費用10萬元要求匯款，被愛衝昏頭劉男於22日到銀行匯款，行員察覺有異遂通報警方，經員警苦勸並要求回撥電話試試卻遭封鎖，劉男驚覺遭詐騙這才打消匯款念頭。

▲▼員警苦勸，並回撥網路女友結果遭封鎖，才驚覺被詐騙。（圖／龜山警分局提供）

▲▼員警苦勸，並回撥網路女友結果遭封鎖，才驚覺被詐騙。（圖／龜山警分局提供）

▲▼員警苦勸，並回撥網路女友結果遭封鎖，才驚覺被詐騙。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局大華派出所警員陳安如、卜繁昇於昨日12時許接獲報案稱轄區銀行疑似有遭詐騙案件，經員警到場了解，行員表示劉男在要求匯款時持續以Line通訊軟體與對方談話，且神情緊張急欲匯款，經員警向劉男詢問時，電話另一頭的女子聽到警方與劉男對話的聲音，旋即將電話掛斷，劉男還因此責怪警方，並表示該名女子獨自一人香港，因確診Covid-19仍在隔離中，且急需要醫療費用新臺幣10萬元，如果不趕緊匯錢會來不及救治。

員警在勸說時發現二人20日才於網路交友平台認識，警方苦勸此為常見之「假交友真詐財」的詐騙手法，但劉男堅決稱不是受騙，此時員警向劉男表示如果對方真的需要這種筆醫藥費，現在回撥對方一定會接聽的，沒想到一回撥才發現被封鎖，劉男這時才恍然大悟被詐騙了，並打消匯款念頭。

大華派出所所長陳均百呼籲，詐騙集團常以帥哥、美女照片搭訕，之後再以各種理由及話術要求被害人匯款，警方再此呼籲民眾對於來路不明的網路交友，一定要小心查證和撥打165反詐騙專線諮詢，避免受騙上當，多一分警惕、少一分損失。

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