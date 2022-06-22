柯志恩民調第一出征高雄？　網路聲量調查最高的是他

▲前立委、國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

國民黨高雄市長誰來選近來成為熱門話題，本來乏人問津的高雄市突然出現百家爭鳴、捨我其誰的情況，雖然國民黨內部民調的高雄市長人選已呼之欲出，前立委柯志恩在日前一份民調獨占鼇頭，不過根據高雄大學社會網絡創新中心的調查，在地網路聲量討論度最高的黑馬卻另有其人。

日前一份民調指出，國民黨智庫執行長、前立委柯志恩高居第一，高雄市議員陳麗娜、金門縣立委陳玉珍名列二三名，隨後分別為高雄市議員黃紹庭、孫文學校總校長張亞中，率先正式宣布參選的國民黨中央委員孫建萍屈居第六，高雄市民政局前局長曹桓榮則排名末位。

▲國民黨高雄市長人選網路聲量調查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這份名單引起諸多討論，高雄大學社會網絡創新中心及iNiN (專業網路行銷與數據分析公司)透過網路爬蟲及分析技術，統計這7位可能的人選最近一週(6/14-20)的網路聲量數，僅考慮與高雄相關的網路文章，由高至低依序為張亞中(16621)、陳玉珍(9443)、柯志恩(4436)、曹桓榮(608)、黃紹庭(559)、陳麗娜(323)、孫建萍(148)，真正具有網路顯著聲量的僅有張亞中、陳玉珍兩位，柯志恩的聲量雖然不差，但不到陳玉珍的一半，甚至僅有張亞中的1/4左右。

高雄大學社會網絡創新中心主任楊書成指出，根據過去的投票結果顯示，對藍營來說，高雄算是相對艱困選區，如果要創造議題，並外溢到全台其他選區，網路聲量會是很重要的考量重點；不過，選舉才剛起步，除了張亞中之外，其他候選人也需要更積極佈局網路聲量，以利後續可能的選舉。

高雄大學資管系主任丁一賢表示，網路聲量和民調通常會有落差，主要是族群的不同，網路聲量當然無法完全反映支持度的高低，網友通常在社群平台上的回應傾向會高於新聞平台，因此越多的聲量比例來自於社群平台，代表著更高的討論度。

丁一賢表示，從分析結果可以發現，張亞中、陳玉珍的網路聲量中，超過75%來自於社群平台，而其他5位除了柯志恩略高於50%之外，比例均低於50%，陳麗娜、孫健萍聲量來自社群平台的比例不到5%，也反應了目前檯面上僅有少數候選人能在社群平台上創造較佳的討論效果。

他說，在網路如此重要的年代，候選人要如何兼顧線上和線下的聲量，以OMO (Online Merge Offline)的方式來勝選，乃是所有政治人物都要面對的課題。

▲國民黨高雄市長人選網路聲量調查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）