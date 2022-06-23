　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

化學補教名師講義竟然用抄的　99%相似度辯「網路抓的」

▲▼ 補習班、補教業、學生上課 。（圖／記者崔至雲攝）

▲補習示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名賴姓化學補教名師（36歲）在2013年間，把盧姓化學補教名師所編撰的6本教材重新編排後，拿到鳳山2家補習班教學生，盧師發現後提告，賴師辯稱抄襲的只有「題目」部分，大家都是從網路上抓題目作為自己的講義，但鑑定機構報告指盧師著作具有原創性，而賴師講義抄襲的部分有167項，相似度幾乎都超過80%，最高還有99%，檢方依鑑定報告認定賴男依違反著作權法，今（23）日偵結將他提起公訴。

檢方指出，賴男從2003年就擔任補習班化學老師，盧男則為另家補習班的化學講師，還與教學網站合作，開設線上數位學習課程，2013年時，賴男為準備上課教材，從線上學習網站購入6本盧男編撰的教材。

從2015年7月起，賴再以盧男編修的教材，重編成「高一化學第一次段考」、「高一化學第二次段考」、「高一化學第三次段考」、「國三升高一招生專用講義先修課程」等4本教材，拿到自己任教的補習班作為上課講義使用，隔年盧男輾轉拿到賴男的講義，發現跟自己的教材幾乎「一模一樣」，於是向地檢署提告。

檢方偵查時，賴男辯稱，他只有抄襲盧男題目的部分，且每位補習老師都是從網路上抓題目來做成自己的講義，賴男的律師也主張，教育部對高中課程都有制定課綱可以遵循，盧男的教材不具有高度原創性，從坊間流通的參考書或是網路資訊，都可以找到跟盧男用語雷同的資料，並稱盧男講義也大量引用其他老師的教材。

檢方將賴男編撰的4本教材送往財團法人中華工商研究院智慧資產研究院區進行鑑定，報告指出，發現賴男編寫的4本教材中，有167項題目、解題方法、講義內容等，與盧男編寫的內容相似，且相似度大多超過80%，甚至有多項題目、課程內容等，相似度高達99%，幾乎是照抄。

雄檢根據鑑定結果，賴男在講義教學單元練習題的題目、詳解內容，均與盧男完全相同或高度相同，已侵害到爐的著作權，今偵結將賴男起訴。

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
快訊／新北6警涉貪開鍘！　分局長記2小過、2所長拔官
快訊／恩恩案沒人接電話？　衛生局4爭議一次說清楚
地方媽媽賽跑「摔出丁字褲」大走光　驚呆眾人
具俊曄「只願意給劉在錫訪問」原因曝光　為報答20年前恩情
莊人祥估「確診每週可降1萬例」　7~8月邊境會逐步開放
快訊／午後雷雨！　9縣市大雨特報
大改款CR-V要來了！　Honda公布內裝照
快訊／猴痘今起列第二類法定傳染病！疑似病例24小時內通報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北6警涉貪開鍘了！3人收押全停職　分局長記2小過+2所長拔官

立委賴惠員抹紅陳筱諭判刑4月　二審認錯和解請求無罪判決

毒鴛鴦狹巷遇警！慌張調頭「丟出一大包」　警目睹當場逮人

林義傑踢鐵板！賣座韓片《金派特務》當誘餌...怒告網友臉卻腫了

化學補教名師講義竟然用抄的　99%相似度辯「網路抓的」

酒駕熱褲妹有伴了！「3室友」案底曝　關押第2天仍無人探視　

知名藝術家果園內「走後門」！猥褻2智能障礙男辯：性教育

快訊／台北兄弟大飯店驚傳起火　上百名房客+員工緊急疏散

孫安佐在美製槍案一審不受理　高院認「美國不處罰」再駁檢方

桃園男拒盤查衝撞！警對空鳴3槍　酒測值曝光車上搜出K毒

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

熱褲妹酒駕前取車畫面曝　被通緝2次還賣帳戶給詐團

用原子筆畫主管上班臉龐　絕美線條讓她收到笑開懷

新北6警涉貪開鍘了！3人收押全停職　分局長記2小過+2所長拔官

立委賴惠員抹紅陳筱諭判刑4月　二審認錯和解請求無罪判決

毒鴛鴦狹巷遇警！慌張調頭「丟出一大包」　警目睹當場逮人

林義傑踢鐵板！賣座韓片《金派特務》當誘餌...怒告網友臉卻腫了

化學補教名師講義竟然用抄的　99%相似度辯「網路抓的」

酒駕熱褲妹有伴了！「3室友」案底曝　關押第2天仍無人探視　

知名藝術家果園內「走後門」！猥褻2智能障礙男辯：性教育

快訊／台北兄弟大飯店驚傳起火　上百名房客+員工緊急疏散

孫安佐在美製槍案一審不受理　高院認「美國不處罰」再駁檢方

桃園男拒盤查衝撞！警對空鳴3槍　酒測值曝光車上搜出K毒

日月光股東會通過配發7元股利　今年營運逐季成長目標不變

前「南拳媽媽」張傑40歲了！　近況曝光「全身超巨肌肉」炸出來

許孟哲辣妻「挺37周大肚」玩水！趙孟姿被拍勇敢舉動…網驚：不敢相信

坐大王蓮漂浮季來了！「桃園蓮花季」開幕日、活動內容曝光

基隆+587！疫情持續趨緩收歛　長庚醫院戶外門診6／30撤離

25歲牙醫妻「收入是他兩倍」　人夫超羞愧：還要靠老婆維持生活

Faker韓服吐槽：演員智商較低...應該不是韓國人　中國網友又不滿

新北6警涉貪開鍘了！3人收押全停職　分局長記2小過+2所長拔官

兜風啦！哈士奇出門「老是上錯車」　呆坐踏板傻笑：怎麼不發動？

恩恩送醫機制被罵翻！　消防局長「6次重申」：新北沒有自創SOP

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

酒駕熱褲妹「月入千萬炫富文」真相曝！　遭爆從事柬埔寨仲介

龍山寺化緣踩到乞丐地盤　她被問：陪睡嗎

她外陰部長膿包求診　婦產科醫師內診慘挨告

恩恩爸大爆炸提7質疑　喊話2局長沒下台會禍害民眾

即／台北兄弟大飯店起火！緊急疏散百名房客

即／台中男吃早餐遭工業用扇猛砸　命危搶救中

「警察是副業」　警喝花酒開賭場將汰除

即／S-70C墜毀　機工長95%灼傷病危

他國道開車啃玉米！方向盤上空空被罰1萬8000元

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

更多熱門

相關新聞

「確診港女」索10萬醫藥費　桃園男險遭詐

「確診港女」索10萬醫藥費　桃園男險遭詐

從事物流業的桃園63歲劉姓男子20日在網路認識「林蕭蕭」之女子，林女以甜言蜜語之攻勢讓劉男陷入情網，再以她在香港確診Covid-19亟需醫療費用10萬元要求匯款，被愛衝昏頭劉男於22日到銀行匯款，行員察覺有異遂通報警方，經員警苦勸並要求回撥電話試試卻遭封鎖，劉男驚覺遭詐騙這才打消匯款念頭。

陸公布「網路主播行為規範」 否定共產黨領導、炒熱點等31條明文禁止

陸公布「網路主播行為規範」 否定共產黨領導、炒熱點等31條明文禁止

柯志恩民調第一？　網路聲量調查卻是他最高

柯志恩民調第一？　網路聲量調查卻是他最高

網路情人要求滙款20萬　痴情女向父要錢險中招

網路情人要求滙款20萬　痴情女向父要錢險中招

口罩國家隊疑網軍24帳攻擊　調查結果曝

口罩國家隊疑網軍24帳攻擊　調查結果曝

關鍵字：

化學補教名師講義抄來99%相似網路

讀者迴響

熱門新聞

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面