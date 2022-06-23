化學補教名師講義竟然用抄的　99%相似度辯「網路抓的」

▲補習示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名賴姓化學補教名師（36歲）在2013年間，把盧姓化學補教名師所編撰的6本教材重新編排後，拿到鳳山2家補習班教學生，盧師發現後提告，賴師辯稱抄襲的只有「題目」部分，大家都是從網路上抓題目作為自己的講義，但鑑定機構報告指盧師著作具有原創性，而賴師講義抄襲的部分有167項，相似度幾乎都超過80%，最高還有99%，檢方依鑑定報告認定賴男依違反著作權法，今（23）日偵結將他提起公訴。

檢方指出，賴男從2003年就擔任補習班化學老師，盧男則為另家補習班的化學講師，還與教學網站合作，開設線上數位學習課程，2013年時，賴男為準備上課教材，從線上學習網站購入6本盧男編撰的教材。

從2015年7月起，賴再以盧男編修的教材，重編成「高一化學第一次段考」、「高一化學第二次段考」、「高一化學第三次段考」、「國三升高一招生專用講義先修課程」等4本教材，拿到自己任教的補習班作為上課講義使用，隔年盧男輾轉拿到賴男的講義，發現跟自己的教材幾乎「一模一樣」，於是向地檢署提告。

檢方偵查時，賴男辯稱，他只有抄襲盧男題目的部分，且每位補習老師都是從網路上抓題目來做成自己的講義，賴男的律師也主張，教育部對高中課程都有制定課綱可以遵循，盧男的教材不具有高度原創性，從坊間流通的參考書或是網路資訊，都可以找到跟盧男用語雷同的資料，並稱盧男講義也大量引用其他老師的教材。

檢方將賴男編撰的4本教材送往財團法人中華工商研究院智慧資產研究院區進行鑑定，報告指出，發現賴男編寫的4本教材中，有167項題目、解題方法、講義內容等，與盧男編寫的內容相似，且相似度大多超過80%，甚至有多項題目、課程內容等，相似度高達99%，幾乎是照抄。

雄檢根據鑑定結果，賴男在講義教學單元練習題的題目、詳解內容，均與盧男完全相同或高度相同，已侵害到爐的著作權，今偵結將賴男起訴。