黃偉哲宣布台南國際芒果節開跑　FOLLOW MANGO跟著芒果踅透透

▲台南市長黃偉哲、農糧署南區分署長羅正宗、沈震東議員人一同宣布2022台南國際芒果節正式開跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序入夏，鮮紅欲滴、甜度高且香氣濃郁，有「夏日紅寶石」的美稱的台南愛文芒果即將上市，27日特於台南市政府永華市政中心，由市長黃偉哲、農糧署南區分署長羅正宗、沈震東議員人一同宣布2022台南國際芒果節正式開跑。

台南市長黃偉哲說，台南國際芒果節今年邁向第10屆，今年以「FOLLOW MANGO 跟隨芒果」為主軸，深入芒果產區及消費地，從6月25日到7月23日分別在板橋大遠百、走馬瀨農場、大東夜市、南化遊客中心等地辦理行銷活動，並結合玉井、南化、大內、官田、左鎮及楠西等芒果產區的特色景點及芒果園，規劃6條農遊體驗行程，歡迎全國民眾來台南品嚐鮮甜芒果，跟著芒果踅透透大台南。外貿協會台南辦事處周秀芬主任、南瀛農產國際行銷股份有限公司總經理余清永、官田區農會總幹事林定億、左鎮區農會總幹事林惠珠、南化區農會總幹事溫進添、玉井區農會總幹事莊文洲等人都親自與會。



農業局長李建裕指出，除了規劃內容豐富的芒果產區農遊體驗行程外，今年首次發行2000本芒果護照，內容包含芒果產區景點介紹、交通資訊，並提供住宿優惠、特色美食、芒果甜點、農特產品等期間限定優惠方案。自6月30日起在台南火車站、新營火車站、台南高鐵站，以及玉井、南化、楠西、左鎮、大內、官田等6區公所及農會提供民眾免費索取，數量有限，發完為止。





農業局表示，111年台南市改良種芒果種植面積預估6951公頃，佔全台50％，為全台最大產區，栽培品種以「愛文」為大宗。本年度芒果受到異常氣候影響，經綜合評估總產量較往年減少70％，喜愛芒果的消費者可以上農業局官網查詢訂購資訊 (https://reurl.cc/moA7E1 )。