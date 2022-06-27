台南女教師疑職場霸凌自傷！求助校方竟被公開　教育局啟動調查

▲台南市有國小女教師疑因職場霸凌而自傷，老師求助校方協助，卻被校方陳報教育局時「公開」，讓女老師2度受傷害，指控校方處理不當，教育局啟動調查。（圖／示意圖，非當事人學校，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市有國小女教師疑因職場霸凌而自傷，老師求助校方協助，卻被校方陳報教育局時「公開」，讓女老師2度受傷害，指控校方處理不當，台南市教育局指出，本案獲悉後已於第一時間主動提供教師諮商輔導資源，適時指派心理師進行諮商輔導，針對反映疑似遭受職場霸凌情形，教育局已依程序啟動調查。

台南市教育局指出，依「台南市政府及所屬各機關學校員工職場霸凌防治與申訴作業注意事項」會針對此事主動調查，查明後如學校有違失情形，將依相關規定處置。同時，教育局已指示校方，應積極即時關懷教師身心狀況，並建立教師同儕輔導支持系統，營造友善職場環境。

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教育局強調，自獲悉該國小教師自傷案件後，隨即啟動台南市「教師諮商輔導支持體系」，主動聯絡心理師給予教師專業協助及關懷，並由學校依規定完成衛政通報，協助校方以實際行動向教師表達關懷慰問之意。

教育局呼籲教師，應善用諮商輔導支持體系相關資源，珍愛生命，勿以自傷方式處理問題，以免造成不可彌補的遺憾，尤其教學過程難免遭遇挫折不滿，能和信任同儕或家人表達內心困擾，適時紓解壓力，以健康的心態與方式解決遭遇的困難。

教育局針對教師感受校方作為，疑涉有職場霸凌情事，將依「台南市政府及所屬各機關學校員工職場霸凌防治與申訴作業注意事項」等相關規定，主動調查，若有相關人員涉違失行為，也會依法究責，積極打造尊重、關懷、同理、包容、安全的友善校園。教育局補充表示，該事件已通報相關衛政單位，並協助教師後續心理輔導工作，回校後也將協助提供輔導與支持。

據了解，台南有一名女老師指控遭學校「職場霸凌」，造成心理挫折與情緒低落，因心情大受影響抒發心情而寫的「書信」竟被校方在通報流程中公開，造成女教師2度傷害，教育局表示，會一併調查清楚。