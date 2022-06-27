平日防災整備有備無患　台南百貨賣場設置「防颱災專區」

▲台南市消防局呼籲民眾至各大賣場採購各項防災（颱）用品，做好防颱（災）準備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市易淹水面積占全台灣近三分之一，一旦颱風挾帶豪大雨來襲，容易發生淹水災情，隨著每年５月至１１月颱風、豪雨最容易發生的季節到來，市長黃偉哲呼籲市民，平時就要超前部署防範未然，請市民朋友平時應準備好個人防災避難包，可先至各大賣場採購各項防災（颱）用品，做好防颱（災）準備。

市府消防局為方便民眾採買防災用品，有效提高民眾備置防災用品及食物之意願及便利性，也配合內政部「１１１各賣場及網路平台設置防颱暨防災專區計畫」，協請各大賣場共同響應設置防災（颱）專區，即日起至6月30日設置「防災(颱)專區」攤位，擺放防災(颱)相關物資組合包等多樣化防颱防災必備物資，尤其家有老年人、行動不便者與嬰幼兒等，可依各家庭成員需求不同予以準備常用物品，並建議市民朋友至少應備妥3日份的食物及用品，供災時家庭所需，以防範颱風、豪雨可能帶來的各種災情，落實自主防災準備。

此外，為全力配合政府防災政策及防疫措施，2022年實體賣場除全聯、大潤發、統一超商、愛買、小北百貨等，網路平臺業者包括樂購蝦皮、Yahoo奇摩購物、露天拍賣、momo購物網、東森得意購、PChome網路家庭、Tokyu Hands台隆手創館等等，皆響應設置防災(颱)專區，幫助市民朋友在家防疫的同時可多多利用網購提早做好防颱準備工作。更多資訊可至「全民防災e點通（https://reurl.cc/KbvMRR）」、「消防防災館（https://reurl.cc/WrVD75）」查詢。