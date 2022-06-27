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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨28日晚間舉行選對會　擬討論雙北、嘉義市、彰化提名

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對年底九合一選戰，民進黨28日晚間六點預計召開選對會，擬就嘉義市長、彰化縣長人選進行討論；此外，近日外界對於雙北市長、花蓮縣長與台東縣長提名人選的討論也甚囂塵上，可能也納入討論。

民進黨在台北市長人選方面，在最後階段呈現衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍二擇一的局面；林佳龍近來積極出席公開活動，拋出各項首都願景，端出「政策牛肉」，甚至直接上節目暢談內部民調，直指他的支持度早在2個月前已經領先陳時中，至今甚至已經拉開35%比19％的差距。

不過，陳時中在各項民調顯示，他的全國支持度維持在6成以上，黨內認為他會是年底選戰的火車頭角色，加上在英系力挺下，獲得北市跨派系包括新系、蘇系、綠色友誼連線等的支持，最近更在特定派系的協助下，逐步處理競選辦公室，以及競選團隊的籌組工作。

在新北市長提名部分，最近一個月來，「恩恩事件」重擊新北市長侯友宜的威望，英系有意以在地立委、國際專業的羅致政出戰，並獲老縣長「蘇系」的支持，在雙方達成共識下，讓羅致政出戰新北幾乎成為定局。

至於嘉義市長方面，本來立委王美惠的在地支持度相當高，但在私下徵詢意願下，她表示自己擔任立委時間並不長，還要多學習；因此，黨政高層傳出有意說服現任總統府副秘書長李俊俋出戰，近期黨內也逐步凝聚共識，幾乎確定由他出戰國民黨現任市長黃敏惠。

另外，在彰化縣長提名方面，本來彰化縣黨部主委邱建富積極爭取，不過黨內近來也逐步達成共識，立委黃秀芳有望受命出戰。

至於東台灣方面，花蓮縣長提名預計徵召總統府發言人Kolas Yotaka，她最近也出版新書，28日新書發表會也邀請副總統賴清德站台，此舉被視為出戰花蓮的起手式；而台東縣長方面，雖然前立委賴坤成積極表達意願，不過黨政高層可能傾向還是由立委劉櫂豪出戰。

▼▼▼以下為全台22縣市藍綠提名名單▼▼▼

基隆市：
國民黨／前立委謝國樑
民進黨／立委蔡適應

台北市：
國民黨／立委蔣萬安
民進黨／未定

新北市：
國民黨／未定（現任市長侯友宜尚未被提名）
民進黨／未定

桃園市：
國民黨／前行政院長張善政
民進黨／新竹市長林智堅

新竹縣：
國民黨／縣長楊文科
民進黨／未定

新竹市：
國民黨／議員林耕仁
民進黨／副市長沈慧虹

苗栗縣：
國民黨／未定
民進黨／前頭份市長徐定禎

台中市：
國民黨／未定（現任市長盧秀燕尚未被提名）
民進黨／立法院副院長蔡其昌

彰化縣：
國民黨／縣長王惠美
民進黨／未定

南投縣：
國民黨／立委許淑華
民進黨／前立委蔡培慧

雲林縣：
國民黨／縣長張麗善
民進黨／立委劉建國

嘉義縣：
國民黨／未定
民進黨／現任縣長翁章梁

嘉義市：
國民黨／市長黃敏惠
民進黨／未定

台南市：
國民黨／台南市議員謝龍介
民進黨／現任市長黃偉哲

高雄市：
國民黨／未定
民進黨／現任市長陳其邁

屏東縣：
國民黨／前立委蘇清泉
民進黨／立委周春米

宜蘭縣：
國民黨／縣長林姿妙
民進黨／宜蘭市長江聰淵

花蓮縣：
國民黨／縣長徐榛蔚
民進黨／未定

台東縣：
國民黨／縣長饒慶鈴
民進黨／未定

澎湖縣：
國民黨／未定（現任縣長賴峰偉尚未被提名）
民進黨／未定

金門縣：
國民黨／縣長楊鎮浯
民進黨／未定

連江縣：
國民黨／未定
民進黨／未定

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