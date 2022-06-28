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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨嘉義市長人選李俊俋將出戰　本人親回一句話

記者黃翊婷／綜合報導

年底就是九合一大選，民進黨今日（28日）晚間6點將召開選對會，擬針對嘉義市長、彰化縣長人選進行討論；嘉義市長的部分，國民黨已決定由現任市長黃敏惠挑戰連任，而民進黨呼聲最高的人選是現任總統府副祕書長李俊俋，據傳他已經點頭答應。李俊俋出生於嘉義市，曾擔任嘉義市副市長、2屆立委等職務，面對參選傳言，他昨日（27日）低調表示，一切都還在協調中。

▲▼總統府副秘書長李俊俋。（圖／記者李毓康攝）

▲李俊俋有望為民進出戰嘉義市長之位。（資料照／記者李毓康攝）

國民黨已提名由現任嘉義市長黃敏惠挑戰連任，民進黨方面，原本立委王美惠在當地擁有相當高的支持度，但經過私下徵詢意願，王坦言自己擔任立委的時間不長，還有許多需要學習的地方，參選意願不高。接著，黨政高層轉而說服現任總統府副祕書長李俊俋，近期黨內已逐步達成共識，幾乎確定會由他出戰。

現任嘉義市長黃敏惠（63歲）出生於嘉義縣東石鄉，曾在台北市中山女中任教十多年，父親是嘉義市知名的前台灣省議員黃永欽，她在雲嘉南地區藍綠兩派都有深厚的人脈關係，2018年參選嘉義市長，當時藍營嚴重分裂，她仍擊敗時任市長的涂醒哲，順利當選，被認為是國民黨在中南部具有強大影響力的重量級人士之一。

▲▼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，黃敏惠站台。（圖／實習記者方敬攝）

▲黃敏惠在中南部擁有深厚人脈。（圖／ETtoday資料照）

現年56歲的李俊俋出生於嘉義市，父親是陳水扁政府時期有「國師」之稱的憲法專家、台大法律系教授李鴻禧，他曾擔任行政院人事行政局參事、嘉義市副市長、銓敘部政務次長、總統府國策顧問兼憲改辦公室主任、2屆立委，2011年第3次參選立委，卻以437票之差敗給對手國民黨的江義雄。

對於外界傳聞李俊俋已點頭同意出戰角逐嘉義市長，李俊俋本人於昨日（27日）透過簡訊低調回應媒體，表示一切都還在協調中，到時將統一由中央黨部發布訊息。

而民進黨在其他縣市的人選提名部分，彰化縣長傳聞立委黃秀芳有望受命出戰，花蓮縣長預計徵召總統府發言人Kolas Yotaka，台東縣長可能會由立委劉櫂豪參選。

至於最受關注的雙北市長部分，台北市長人選在最後階段呈現衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍二擇一的局面，林佳龍曾在節目上暢談內部民調，直指他的支持度早在2個月前已經領先陳時中，至今甚至已經拉開到35％比19％的差距；但陳時中在各項民調中，全國支持度皆維持在6成以上，黨內認為他將會是年底選戰的火車頭角色。

新北市長的部分，由於最近一個月以來，恩恩事件重創現任新北市長侯友宜的形象，民進黨內部「英系」有意推派在地立委、擁有國際專業的羅致政出戰，並獲得老縣長「蘇系」的支持，在雙方達成共識之下，讓羅致政出戰新北市長幾乎已成定局。

以下為全台22縣市藍綠提名名單：

基隆市：
國民黨／前立委謝國樑
民進黨／立委蔡適應

台北市：
國民黨／立委蔣萬安
民進黨／未定

新北市：
國民黨／未定（現任市長侯友宜尚未被提名）
民進黨／未定

桃園市：
國民黨／前行政院長張善政
民進黨／新竹市長林智堅

新竹縣：
國民黨／縣長楊文科
民進黨／未定

新竹市：
國民黨／議員林耕仁
民進黨／副市長沈慧虹

苗栗縣：
國民黨／未定
民進黨／前頭份市長徐定禎

台中市：
國民黨／未定（現任市長盧秀燕尚未被提名）
民進黨／立法院副院長蔡其昌

彰化縣：
國民黨／縣長王惠美
民進黨／未定

南投縣：
國民黨／立委許淑華
民進黨／前立委蔡培慧

雲林縣：
國民黨／縣長張麗善
民進黨／立委劉建國

嘉義縣：
國民黨／未定
民進黨／現任縣長翁章梁

嘉義市：
國民黨／市長黃敏惠
民進黨／未定

台南市：
國民黨／台南市議員謝龍介
民進黨／現任市長黃偉哲

高雄市：
國民黨／未定
民進黨／現任市長陳其邁

屏東縣：
國民黨／前立委蘇清泉
民進黨／立委周春米

宜蘭縣：
國民黨／縣長林姿妙
民進黨／宜蘭市長江聰淵

花蓮縣：
國民黨／縣長徐榛蔚
民進黨／未定

台東縣：
國民黨／縣長饒慶鈴
民進黨／未定

澎湖縣：
國民黨／未定（現任縣長賴峰偉尚未被提名）
民進黨／未定

金門縣：
國民黨／縣長楊鎮浯
民進黨／未定

連江縣：
國民黨／未定
民進黨／未定

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