　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

猴痘入侵台灣！傳染途徑、潛伏期一次看　4種藥物可用於治療

▲▼猴痘。（圖／路透）

▲台灣目前出現首例境外移入猴痘確診個案。（圖／路透）

記者蔡玟君／綜合報導

國內24日出現首例境外移入猴痘確診個案，另有9人被匡列隔離。疾管署表示，目前已和國外藥廠接洽採購最新第三代天花疫苗及抗病毒藥物，疾管署指出，猴痘目前列為我國第二類法定傳染病，目前有4種藥物可用於治療，但僅建議嚴重病患或免疫低下者使用。

▲▼猴痘。（圖／疾管署）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲認識猴痘症狀與傳染途徑。（圖／疾管署）

疾管署表示，猴痘屬於「人畜共通傳染」，傳染途徑包括直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜，食用受感染的動物肉類；而人傳人傳染途徑則是接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品，飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生，因此醫護人員及同住家人都有較大的感染風險。

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

▲猴痘在出現全身性症狀時可能有傳染力。（圖／達志影像／美聯社）

猴痘的潛伏期約為5至21天，通常為6至13天，在潛伏期期間不具傳染力，出現發燒或全身性症狀時可能有傳染力，發疹期間傳染力最強，持續至全身疹子均結痂脫落為止。

▲▼猴痘疫苗。（圖／路透）

▲目前國外已在研發猴痘疫苗。（圖／路透）

疾管署網站指出，大多數猴痘病患的病程為自限性(self-limiting)，因此以輸液治療與維持營養等支持性療法為主，以減輕症狀和併發症。目前有4種藥物可用於治療，但僅建議嚴重病患或免疫低下者使用。4種藥物包括Tecovirimat、Cidofovir、Brincidofovir和Vaccinia Immune Globulin Intravenous。

「Tecovirimat」是歐洲藥品管理局在2022年核准治療天花抗病毒藥物，用於治療正痘病毒屬的天花、猴痘及牛痘，同時也可用於治療因接種天花疫苗而產生的併發症，但尚未被廣泛使用。美國食品藥物管理局(FDA)於2018年核准tecovirimat膠囊用於治療天花，並於2022年5月核准tecovirimat靜脈注射劑型。雖尚無臨床資料，但tecovirimat亦可在緊急狀況下以「試驗用新藥(investigational new drug, IND)」模式用於治療猴痘病患。

該藥作用機制為干擾正痘病毒屬表面蛋白質(VP37)，以抑制病毒正常繁殖、減慢感染傳播，有口服膠囊與靜脈注射兩種劑型，適用於成人及體重至少13公斤以上的孩童，成人劑量為600mg每12小時一次，共使用14天，建議確診後立即服用治療。

▲▼WHO表示目前不用大規模接種猴痘疫苗。（圖／路透）

▲WHO日前表示目前不用大規模接種猴痘疫苗。（圖／路透）

「Cidofovir」與「Brincidofovir」均為干擾病毒核酸合成之抗病毒藥物，國外核准之適應症為CMV病毒感染，雖無臨床資料，但體外試驗與動物實驗資料顯示cidofovir與brincidofovir對正痘病毒屬有療效。

「Vaccinia Immune Globulin Intravenous」 (VIGIV)是針對天花病毒的靜脈注射免疫球蛋白，美國FDA核准其用於治療接種天花疫苗後之併發症，亦可在緊急狀況下以「試驗用新藥(investigational new drug, IND)」模式用於治療正痘病毒屬病毒感染病患。

►無敵好吃！「豆乳優格」特價了　黑糖黃豆粉口味必試

ET快訊
誰有猴痘抗體？　醫教兩招「看身上疤痕或年紀」
中指男拔起「奇萊北峰標示牌」拍照！遭起底是露鳥山友
新莊8煞火鍋店砍人　店家無辜慘被洗一星負評
猴痘傳染途徑、潛伏期一次看！　4種藥可治療
劉品言「真實體重曝光」！　身材全被拍
猴痘殺入！專家：「台灣1點」比歐美好太多　4動作防感染

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

猴痘侵台！全身出水泡與天花同屬　個人預防「勤洗手戴口罩」

男用驗孕棒「竟出現2條線」驚呆！　眾急勸看醫生：可能是睪丸癌

蟑螂進魚缸「騎金魚頭上」潛水！飼主崩潰　驚人畫面瘋傳

快訊／ACIP今討論莫德納幼兒疫苗！指揮中心下午2點說明

猴痘4種傳播方式　醫揭一半病患有這症狀！起初像流感

誰有猴痘抗體？　醫師教兩招「看身上疤痕或年紀」

F奶青青回歸！「穿水手服」甜喊今年18歲　網標記1人狂酸：好健忘

猴痘入侵台灣！傳染途徑、潛伏期一次看　4種藥物可用於治療

安南醫林聖哲院長率先開打第四劑高端疫苗　呼籲符合資格趕快施打

買20坪公寓當婚房「已婚兄妹帶全家入住」　她曝2點讓網氣炸

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

新莊錢都「惡煞進店砍人」　2人手掌被砍、頭破滿地血

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

猴痘侵台！全身出水泡與天花同屬　個人預防「勤洗手戴口罩」

男用驗孕棒「竟出現2條線」驚呆！　眾急勸看醫生：可能是睪丸癌

蟑螂進魚缸「騎金魚頭上」潛水！飼主崩潰　驚人畫面瘋傳

快訊／ACIP今討論莫德納幼兒疫苗！指揮中心下午2點說明

猴痘4種傳播方式　醫揭一半病患有這症狀！起初像流感

誰有猴痘抗體？　醫師教兩招「看身上疤痕或年紀」

F奶青青回歸！「穿水手服」甜喊今年18歲　網標記1人狂酸：好健忘

猴痘入侵台灣！傳染途徑、潛伏期一次看　4種藥物可用於治療

安南醫林聖哲院長率先開打第四劑高端疫苗　呼籲符合資格趕快施打

買20坪公寓當婚房「已婚兄妹帶全家入住」　她曝2點讓網氣炸

花蓮吉安捕魚祭圓滿落幕　19部落頭目改選17人連任

床戰慘被貓咪「攪菊」！他屁屁被撐開狂蹭嚇瘋：冷冷濕濕的

巴黎男裝周／愛馬仕「小龍蝦襯衫」好夏天　Bolide包像檸檬水還藏驚喜

猴痘侵台！全身出水泡與天花同屬　個人預防「勤洗手戴口罩」

她抓姦男友和別人床上舒服　小三反嗆「我還是妳媽！」影片瘋傳

快訊／北捷票價恐調漲！痛批台電「漲20%電價」太誇張　成本難負荷

丟丟妹「6千萬豪宅內部」公開了！臥室裝潢全曝光…整排衣櫥超夢幻

台股漲300點最大功臣！台積電收復500元　市值重返13兆

杜蘭特離開籃網成定局？　美媒爆料「多隊準備開搶」

青埔核心靜巷名宅大華靚！公園首排景致　擁萬坪青塘園置身美術藝廊

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

生活熱門新聞

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

金門大橋要通車　承包商賭命接下任務

超商「板橋大庭店」 33間店名網笑翻

中指男拔起「奇萊北峰標示牌」PO網！山友氣炸

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

阿伯占用對號座罵女客：火車是自由座

「奔摩鐵沒修竿」單身妹曝習慣了！老司機看傻

猴痘殺入！台大醫揭3最強危險因子　死亡率曝

等紅燈太無聊！外送員印「數學題目」網哀號

猴痘殺入！專家讚：「台灣這1點」比歐美好太多

看完殭屍展超失望「5分鐘就沒了」！網1句反酸

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

國內首例猴痘患者「照片公布」　衛生局：與國外不太一樣

最快成颱時間曝　全台不穩定！2地區整天有雨

更多熱門

相關新聞

猴痘4種傳播方式　醫揭一半病患有這症狀

猴痘4種傳播方式　醫揭一半病患有這症狀

國內出現首例境外移入猴痘確診個案，對此，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰表示，典型的猴痘通常以類似於流感的症狀開始，約50%的病患會全身性淋巴結腫大；目前已知有4種傳播方式，包括密切接觸已感染病毒的人或動物、接觸被病毒污染的物品、呼吸道和伴隨性行為的皮膚接觸傳播。

誰有猴痘抗體？醫師曝「看身上疤痕或年紀」

誰有猴痘抗體？醫師曝「看身上疤痕或年紀」

醫示警：猴痘「疹子首發部位」在這！合併1症狀恐中了

醫示警：猴痘「疹子首發部位」在這！合併1症狀恐中了

猴痘殺入！專家讚：「台灣這1點」比歐美好太多

猴痘殺入！專家讚：「台灣這1點」比歐美好太多

猴痘殺入！台大醫揭3最強危險因子　死亡率曝

猴痘殺入！台大醫揭3最強危險因子　死亡率曝

關鍵字：

猴痘猴痘入侵

讀者迴響

熱門新聞

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

他國三沒發育…詭異草藥吃3年！「恐怖藥效」媽嚇瘋

超級英雄影集「上演群交趴」

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

王心凌媽太正！20年前吳宗憲求交往

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

小S大女兒剪超短髮！網驚：根本徐熙娣

安柏赫德「宣布繼續上訴」！第2季再戰強尼戴普

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

老公愛的是學長！5年不碰妻　她見「電腦照片」崩潰

透天只賣14萬元！網驚「大家都買得起房了」萬人朝聖

張娜拉「小6歲天菜老公」曝光！

南非夜店離奇死亡增至22死！　滿地屍體最年輕才13歲

金門大橋要通車　承包商賭命接下任務

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面