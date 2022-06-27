猴痘入侵台灣！傳染途徑、潛伏期一次看　4種藥物可用於治療

▲台灣目前出現首例境外移入猴痘確診個案。（圖／路透）

記者蔡玟君／綜合報導

國內24日出現首例境外移入猴痘確診個案，另有9人被匡列隔離。疾管署表示，目前已和國外藥廠接洽採購最新第三代天花疫苗及抗病毒藥物，疾管署指出，猴痘目前列為我國第二類法定傳染病，目前有4種藥物可用於治療，但僅建議嚴重病患或免疫低下者使用。

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▲認識猴痘症狀與傳染途徑。（圖／疾管署）

疾管署表示，猴痘屬於「人畜共通傳染」，傳染途徑包括直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜，食用受感染的動物肉類；而人傳人傳染途徑則是接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或被污染物品，飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生，因此醫護人員及同住家人都有較大的感染風險。

▲猴痘在出現全身性症狀時可能有傳染力。（圖／達志影像／美聯社）

猴痘的潛伏期約為5至21天，通常為6至13天，在潛伏期期間不具傳染力，出現發燒或全身性症狀時可能有傳染力，發疹期間傳染力最強，持續至全身疹子均結痂脫落為止。

▲目前國外已在研發猴痘疫苗。（圖／路透）

疾管署網站指出，大多數猴痘病患的病程為自限性(self-limiting)，因此以輸液治療與維持營養等支持性療法為主，以減輕症狀和併發症。目前有4種藥物可用於治療，但僅建議嚴重病患或免疫低下者使用。4種藥物包括Tecovirimat、Cidofovir、Brincidofovir和Vaccinia Immune Globulin Intravenous。



「Tecovirimat」是歐洲藥品管理局在2022年核准治療天花抗病毒藥物，用於治療正痘病毒屬的天花、猴痘及牛痘，同時也可用於治療因接種天花疫苗而產生的併發症，但尚未被廣泛使用。美國食品藥物管理局(FDA)於2018年核准tecovirimat膠囊用於治療天花，並於2022年5月核准tecovirimat靜脈注射劑型。雖尚無臨床資料，但tecovirimat亦可在緊急狀況下以「試驗用新藥(investigational new drug, IND)」模式用於治療猴痘病患。

該藥作用機制為干擾正痘病毒屬表面蛋白質(VP37)，以抑制病毒正常繁殖、減慢感染傳播，有口服膠囊與靜脈注射兩種劑型，適用於成人及體重至少13公斤以上的孩童，成人劑量為600mg每12小時一次，共使用14天，建議確診後立即服用治療。

▲WHO日前表示目前不用大規模接種猴痘疫苗。（圖／路透）



「Cidofovir」與「Brincidofovir」均為干擾病毒核酸合成之抗病毒藥物，國外核准之適應症為CMV病毒感染，雖無臨床資料，但體外試驗與動物實驗資料顯示cidofovir與brincidofovir對正痘病毒屬有療效。



「Vaccinia Immune Globulin Intravenous」 (VIGIV)是針對天花病毒的靜脈注射免疫球蛋白，美國FDA核准其用於治療接種天花疫苗後之併發症，亦可在緊急狀況下以「試驗用新藥(investigational new drug, IND)」模式用於治療正痘病毒屬病毒感染病患。