奪命影片曝！花蓮台11線轎車逆超遊覽車　當場撞死對向女騎士

記者林冠吟／花蓮報導

花蓮豐濱鄉台11線53K處26日驚傳死亡車禍！警方獲報到場後，發現32歲的林姓男子駕駛黑色轎車沿台11線由南往北行駛至台11線53公里處，因意圖超越前方遊覽車輛，卻因超車不慎，先撞上對向67歲江姓女騎士，再撞護欄和遊覽車，強大的撞擊力道造成江姓女騎士當場無生命跡象，緊急送醫後仍不幸宣告不治，林男自己也受傷送醫。而撞擊影片也曝光了！

▲花蓮台11線死亡車禍，男子逆向超車撞死女騎士。（圖／翻攝自記者爆料網）



從影片可以看見，駕駛黑色轎車的林姓男子，疑因不滿遊覽車開太慢，意圖超車，但卻未注意對向車況，朝對向車道開過去後，先是猛力撞上江姓女機車騎士，女騎士當場被彈飛，機車零件散落一地，而林男的轎車也因撞擊力道撞向一旁護欄後，在朝遊覽車撞上。

警方指出，駕駛黑色轎車的林姓男子，因欲從左側超越前方的遊覽車，卻因超車不慎，先撞上對向江姓女機車騎士，再向前擦撞護欄後，回彈北上車道與遊覽車左前車頭發生碰撞。整起事故造成林男及江女2人受傷送醫，遊覽車陳姓司機及乘客均無人受傷，江姓女騎士緊急送醫後仍宣告不治。

▲▼花蓮台11線死亡車禍，男子逆向超車撞死女騎士。（圖／翻攝自記者爆料網）



警方清查後也發現，江姓女騎士和肇事的林姓轎車駕駛，2人均無駕照就上路，2人的酒測值仍須進一步確定；另外，陳姓遊覽車駕駛則無酒駕情事。

鳳林分局長簡龍宏也向呼籲民眾，行駛台11線路段務必要注意前方路況，超車時不得跨越雙黃線，另對向有來車交會及前行車有二輛以上時亦不得超車，請駕駛人遵守交通規則，尊重其他用路人的路權，以確保行車安全。

▲花蓮豐濱鄉台11線53K處26日驚傳死亡車禍。（圖／記者柯政誟翻攝）