快訊／遭瑪莎惡少暴打　男大生首度出庭！坦言「害怕但勇敢面對」

記者白珈陽／台中報導

台中瑪莎拉蒂3惡少一案今日再開庭，當時被重毆昏迷住進加護病房的宋姓男大生首度出庭，熬過漫漫復健長路，他要為自己發聲！宋姓男大生表示，對此事感到氣憤，事發這麼久，法院也沒給出正確審判，張敦量等3人證詞都是謊言，也坦言今天出庭內心感到害怕，但會勇敢面對！

▲遭瑪莎3惡少暴打，男大生熬過重傷事隔231天首度出庭。（圖／記者白珈陽攝）



宋姓男大生怒指3惡少的行為跟說詞不同，「他們說我跟他互毆，但重點我完全沒有出手！」法官今日將傳喚宋姓男大生為證人，另一名證人因在國外，採用遠距離視訊方式進行Umeeting，釐清案發經過，另外張敦量、陳勁豪與李韋霖也會出庭，但宋姓男大生會到不同小房間透過螢幕應訊，避免直接接觸。

宋母也提到，今天開庭心情依舊沉重，看了很多資料，覺得張敦量等三人有很多謊言，對他們相當失望。

去年11月7日張敦量、陳勁豪與李韋霖3人今年11月凌晨，駕駛一輛瑪莎拉蒂豪車，在行經台中市西屯區台灣大道3段與河南路3段交叉路口時，與宋姓男大生所駕駛的自小客車發生擦撞，張敦量等人竟一氣之下，不但威逼宋男下車，陳男和李男還將他架起，任由張敦量猛打猛踹，即便宋當時已倒地不起，但張仍不打算放過他，繼續朝其的頭部猛踹，造成宋男鼻部流血、左眼瘀青、頭骨破裂硬膜上出血、氣腦及顱骨底部閉鎖性骨折等傷害，情況危急一度住進加護病房。

宋姓男大生雖事後康復出院，但卻得休學面對漫漫復健長路，宋母提到，孩子因遭重傷腦部，造成復原後，身體平衡感不好，運動稍久就會暈眩。