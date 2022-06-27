8人團遊屏東獅王瀑布　他領頭迷路隔天陳屍溪谷...生前最後對話曝

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東縣瑪家鄉獅王瀑布26日有8人揪團健行，其中40歲李姓男子卻突然失蹤，同行友人曾一度連絡上李男讓他待在原地等候，之後便失去聯繫，隔日警消發現李男時已無生命跡象，送往屏東基督教醫院急救後宣告不治。

▲8人團前往屏東獅王瀑布健行，其中1人失蹤，隔日尋獲已死亡。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

內埔分局說明，來自高雄的40歲李男共8人，26日前往獅王瀑布健行，9時55分許一行人徒步前往瀑布路徑，並由李男走在隊伍前方擔任前導，行至途中山坡草叢，其他人才發現李男失蹤。

友人王男打電話聯繫李男時，李男表示他迷路了，王男則請他在現場等候，並發定位給他，但王男仍遲遲尋無其蹤跡，又於12時30分再次打電話，電話有通，但另一頭卻沒有聲音，王男才緊急報案求救。

內埔分局緊急派員協同消防局瑪家分隊、特搜大隊、義消特搜等，共4車16人前往現場搜尋，至同日晚間21時許，由於天色黑暗已經無法執行救援，故暫時結束先行下山。

▲案發當天警消緊急出動救援，到了深夜搜救行動才暫停。

今（27）日早上7時警消再度派人上山搜救，經搜救人員以空拍機搜尋發現一可疑亮點後，於8時55分發現李男，並於9時10分由直升機吊掛，後送屏東基督教醫院救治，9時31分送醫後宣告不治。

內埔分局長莊順智表示，因原鄉山區擁有許多絕美景緻吸引登山愛好者健行，惟登山的危險及不確定性，建議登山民眾務必要有熟悉山域環境、基本救命術證照領隊、攜帶定位功能器材、通訊設備、辦理登山保險等，以避免發生不幸山難事件。

▲李姓男子遺體最後在溪谷被發現。