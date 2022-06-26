獨／彰化摩鐵雙屍案疑超音波照惹殺機　友人驚：聽說男方結紮了

記者許權毅／台中報導

彰化員林25日驚爆雙屍命案，一名28歲已婚蘇男跟22歲廖女2人入住某摩鐵多日被發現陳屍房內。警方調查，蘇男疑似先悶死廖女再舉槍自盡，警方也在凌亂的房間內找到一張超音波照。據蘇男友人透露，2人交往約3年多，廖女鮮少出現在聚會，一直以來都沒聽說懷孕，不過聽說「蘇男跟元配生下2子後就已經結紮。」

▲彰化摩鐵命案，蘇男疑似先悶死廖姓女友，再持槍自戕。（圖／記者許權毅翻攝）



據了解，廖女疑似曾懷孕3個月，不滿成為第三者才相約蘇男談判，2人過程中發生衝突才釀命案。警消人員進入摩鐵後發現，蘇男與廖女躺平在床上，蘇男右手持槍，右邊太陽穴有槍傷。檢方相驗廖女遺體後發現，女子曾經懷孕有流產，頸部有壓痕、下眼睛有紅色血跡點，至於是缺氧、加工自殺都還需要待解剖結果才能確定。

與蘇男認識10多年的友人表示，蘇男結婚多年育有2子，妻子知道蘇男外面有小三，卻已心死放棄，但蘇男跟太太生完2子後就結紮多年。

▲2人入住摩鐵多日後，25日突然消失，工作人員一看才知道2人陳屍房內。（圖／記者唐詠絮攝）



友人透露，知道蘇男跟廖女交往，但廖女鮮少出現在聚會場合，2人交往3年多來都沒傳出懷孕消息，對於現場遺留超音波照、廖女曾懷孕過感到相當驚訝，也說不曾聽蘇男說廖女流產。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995