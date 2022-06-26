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大陸 大陸焦點 特派現場

輔導一年孩子只考6分　絕望爸痛哭紅了：自生自滅吧

記者任以芳／綜合報導 

近期，有一則影片「爸爸教學氣哭」影片上傳後，引起大陸家長們熱烈迴響。這位被絕望的爸爸得知孩子數學考6分，一邊擦眼淚，一邊說「自生自滅吧！」，幫忙紀錄的媽媽也忍不住笑了。

大陸升學環境競爭激烈，許多積極的父母加入「陪讀」行列。綜合陸媒新聞報導稱，這次新聞發生在河南鄭州，一位負責任爸爸，因個人原因在家休息了一年，承擔所有帶娃任務，每天接送孩子，輔導功課到半夜。

這位爸爸幾乎把所有心力花在一雙兒女身上，尤其對兒子期望很高。幾天前，孩子期末考出來後，數學只考了6分，爸爸聽到後崩潰痛哭，整個人埋在棉被裡面流淚，整個過程被孩子媽媽拍下來。

▲▼ 輔導孩子一年，數學只考六分，爸爸當場痛哭 。（圖／翻攝 瀟湘日報）

▲ 輔導孩子一年，數學只考六分，爸爸當場痛哭 。（圖／翻攝 瀟湘日報）

影片裡的爸爸十分絕望傷心，一直擦眼淚一邊說，「我整整看了他一年，哎...不管了，自生自滅吧！」拍攝影片的孩子媽竟然忍不住笑場，覺得孩子的爸遭受無情打擊。

孩子媽媽事後解釋，「女兒是自己輔導的，上一年級前沒上過學前班，但考得特別好。兒子以前考試都是40、50分或80、90分，這一年都是老公輔導，只考了6分，覺得辛苦了一年沒有回報，都是加減題，好歹做做也不至於6分...。」


影片上傳後引起所有家長熱烈迴響，很多爸媽網友留言，「爸爸輔導到半夜，孩子第二天精神不佳，考不好是惡性循環。」也有網友覺得，「考6分應該是故意的，可能不喜歡數學了」、「家長應該好好溝通交流，找出原因。」

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