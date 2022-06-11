中國暫停台灣石斑魚輸入　台南石斑魚養殖產業農業局輔導因應

▲因應中國6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國，台南市政府也配合提出台南石斑魚產業輔導措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應中國海關總署10日片面宣布6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國，農委會已於11日說明後續石斑產業輔導因應措施，台南市政府也配合提出台南石斑魚產業輔導措施。

黃偉哲市長表示，台南石斑類養殖面積約為510公頃，養殖分布在安南區、七股區、北門區為主。其中養殖魚苗約460公頃，佔90％，另成魚養殖魚塭50公頃，佔10％。石斑魚收成以秋季到農曆年為主，台南成魚養殖約佔全台5％，產量約980公噸。

台灣石斑產業因受疫情影響，政府近兩年來極力推廣內銷，使石斑魚由2019年外銷14057公噸，至2021年外銷變為6681公噸，惟2021年外銷中國比例約91％，中國禁止進口石斑魚，推估受影響3600公噸，對台灣養殖石斑整體產業鏈造成影響。

台南市政府並配合農委會所提輔導因應措施，提出以下台南石斑魚產業輔導措施，保障養殖漁民權益，並鼓勵國人多食用健康美味石斑魚：一、提升水產的安全與品質，推廣無用藥養殖生產管理模式，並持續辦理未上市水產品產地監測，確保水產安全；二、配合調節上市產量，降低市場飽和壓力，透過低利貸款，鼓勵漁民於魚塭蓄養，避免同時大量上市，衝擊魚價；三、強化各項行銷活動擴大內銷，透過網路電商平台、行銷展售活動、媒合大型通路、公民營單位及企業團購、強化餐廳宴會促銷等，促進消費市場推廣與行銷，四、加強海外通路拓銷，配合加工凍儲及外銷獎勵措施，針對外銷國家補助運費，鎖定美國、紐西蘭、加拿大及歐盟等既有及潛在市場，輔導業者提供海外拓銷獎勵。