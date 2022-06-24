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自備飲料杯省5元7月1日上路　南環輔導1000家連鎖店

▲台南市環保局派員走訪近1000家次連鎖店家，部分業者已提前配合政策，消費者自備可重覆使用之飲料容器可享5元價差。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局派員走訪近1000家次連鎖店家，部分業者已提前配合政策，消費者自備可重覆使用之飲料容器可享5元價差。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

7月1日起消費者自備可重覆使用之飲料容器，在連鎖的飲料店、便利商店、速食店及超市等4類店家，裝入購買之現沖泡式飲料至少省5元，台南市環保局6月展開輔導，迄今已走訪近1000家次連鎖店家，部分業者已提前配合政策，環保局呼籲連鎖業者、消費者一起為環保盡一分心力。

市長黃偉哲表示，市場經濟再加上民眾求方便，隨處可見人手一杯喝完即丟的各式飲料杯，不知不覺產生大量廢棄物，也造成環境嚴重負荷。環保署新政策，透過店家提供至少5元的差價，鼓勵消費者自備可重覆使用的容器買飲料，請大家共同支持配合。

▲台南市環保局派員走訪近1000家次連鎖店家，部分業者已提前配合政策，消費者自備可重覆使用之飲料容器可享5元價差。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局人員於6月陸續輔導連鎖店家，宣導與告知環保署「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」之內容，也提醒業者，7/1日起將全面展開稽查，一旦查獲未配合的業者將依廢清法告發，處以1200元至6000元罰鍰。

環保局的輔導持續進行中，在走訪的近1000家次連鎖店, 星巴克咖啡、麥當勞、統一超商等，已提前給自備可重覆使用容器購買現沖泡飲料的消費者1杯至少減價5元的優惠。多數店家表示會支持環保並配合，但也有業者認為減價5元會對營運帶來壓力。

環保局長謝世傑表示，環保署調查全國一次性飲料杯使用情形，2020年消耗近40億個，2010年的調查，全台一年約用15億個一次性飲料杯。新政策有助於垃圾減量及降低對環境的衝擊，受規範的店家應確實遵照2022年7月1日起生效的新政策，避免違法遭到裁罰。

▲台南市環保局派員走訪近1000家次連鎖店家，部分業者已提前配合政策，消費者自備可重覆使用之飲料容器可享5元價差。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局指出，自備可重覆使用之飲料容器至連鎖店家消費，省荷包也兼顧環保，但消費者也別忽略食安問題，請確實清洗杯體內部，留意生活中的小細節，讓食品安全、身體健康、環境保護都能面面俱到。

環保局表示，業者欲詳細了解相關法規可至環保局「資源回收全民動起來」網站查詢(https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/)，倘店家有公告相關問題或標示貼紙之使用需求，亦可於平日上班時間(上午8時至12時、下午1時30分至5時30分)電洽06-2686751分機1626洽詢。

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