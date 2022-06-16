弟弟一把火帶走8至親　兇嫌哥哥「全套隔離衣」靈堂崩潰痛哭

▲輪胎行大火8死，染疫大兒子（左）全副武裝出席靈堂，本身為志願役上尉軍人。（圖／記者邱中岳攝）



記者邱中岳、蔡怡萍／新竹報導

新竹東大路輪胎行昨(15日)晚間發生嚴重火警，屋主小兒子陳彥翔因與家人口角、憤而買汽油返家縱火，造成屋內8名家人來不及逃生喪命，大兒子陳彥瑀目前為志願役上尉，近日因確診在官舍隔離而躲過一劫，他接到家裡失火的噩耗後，緊急換上全身防疫裝備趕往靈堂現場處理後事，更數度情緒潰堤忍不住淚崩。

▲輪胎行無情大火帶走8條人命，染疫的屋主大兒子全副武裝在靈堂協助後事。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，目前從軍擔任志願役上尉的輪胎行31歲大兒子陳彥瑀，從軍已有10年，近日因確診而於官舍單人房隔離，昨日為第4天，不料期間竟接獲家中失火消息，他第一時間趕回新竹，今天早上也前往殯儀館處理家人後事，並身穿防護衣、面罩、手套等兼顧防疫，他神情悲痛落寞，想起8名親人一夜之間天人永隔，忍不住在靈堂崩潰大哭。

而大兒子陳彥瑀在軍中的長官，也代表軍方前往靈堂上香慰問，六軍團政戰主任史順文指出陸軍軍團非常關心此次不幸事故，也表示陳彥瑀不用擔心部隊事務，全心處理後續事宜，而部隊也會全力來幫忙，大家也關心他後續身心狀況，希望他能打起精神，並會盡力的來協助。