與妻分居發現她3度「服藥引產」　綠光夫怒求償100萬

▲高雄一名外科醫師和老婆分居後，竟意外發現老婆3度前往醫院引產，頓覺綠光罩頂，怒對老婆提告求償100萬元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名楊姓男子和老婆婚後3年因故分居，2人便再也沒有發生過關係，不料才分居1年多，就發現妻子3度前往醫院準備服藥引產，讓他驚覺自己被戴綠帽，憤而對老婆求償100萬元。高雄地院審理後，判老婆須賠償楊男35萬元。

擔任急診兼外科醫生的楊姓男子向法官表示，他和老婆2人在2014年結婚登記，卻在婚後3年因故分居，期間2人便再無發生過關係。不料2人才剛分居1年多的時間，他就意外發現老婆因外遇懷孕，3度前往醫院來進行引產手術，讓他深覺被戴綠帽，怒對老婆求償100萬元。事後，2人也2020年被家事法院判准離婚。

不過楊妻則向法官辯解，指出她從頭到尾都沒有外遇，且從她的病歷上來看，她3次前往就診的主因分別為，「不明原因腹痛致陰道不規則性出血」、「先兆性流產」和「陰道炎」，主張顯然與楊男表示她是去前往引產而有所出入。

楊妻還說，她和楊男在另一件損害賠償官司中，她已被法院判決應賠償楊男30萬元，主張楊男再度求償並不合理。

高雄地院審理後卻發現，楊妻和楊男於另一件損害賠償案件中，已被法官認定楊妻於婚姻內出軌懷胎之事實。

法官指出，儘管楊男已在另一案件中獲得30萬元的賠償，其損害已經填補，但從民法上來看，判決離婚無過失一方，向有過失之他方請求精神上之損害賠償，與此件案件訴訟標的不同，也非同一訴訟，因此不採信楊妻的辯詞。衡量楊妻為公司獨立負責人，年收入約130萬來看，判楊妻仍須賠償楊男35萬元。