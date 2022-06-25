人夫偷吃火辣助理！鹹濕對話「我只為了做愛」　她挨告賠慘

▲洪女丈夫與簡女發生婚外情，對話相當鹹濕。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台中一名洪姓女子結婚多年、育有2子，原先家庭相當美滿，沒想到簡姓女子擔任丈夫的工作助理，婚姻因此生變，氣得洪女提告求償。台中高分院審理後，判簡女需賠償30萬元，全案確定。

依據判決書內容，洪女與丈夫婚後育有2子，家庭生活相當美滿，直到身材火辣的簡女開始擔任丈夫的助理，夫妻關係開始惡化。洪女曾懷疑丈夫與簡女有婚外情，但丈夫否認，甚至被問到這個問題時，還會在小孩的面前打她。

後來丈夫不願回歸家庭，堅持要離婚，洪女也放手還給丈夫自由。直到某次前夫跑來探視小孩，將手機借給孩子玩，洪女才從手機當中發現證據，確定丈夫與簡女關係不尋常，對話相當露骨，簡女甚至還慫恿前夫離婚。詢問後前夫坦承，結婚期間出軌一年多，氣得洪女一狀告上法院。

▼洪女看到對話才知丈夫出軌女助理。（示意圖／免費圖庫pxhere）



洪女向法官告知，某次在前夫住處收拾子女的衣物時，在房間內發現黑色內衣、衛生護墊以及情趣用品等，傳訊要求簡女領回，卻被告知「情趣物品不是我的，要不要丟看他」，讓洪女更加生氣。

台中高分院審理後認為，洪女前夫與簡女的對話相當露骨，包含「服務床上」、「我能解決你性生活」、「我只為了做愛是嗎」、「不夠，全身，我有反應了」、「妳一直有把我當真的老公嗎」、「妳跟我睡覺時間比我跟她多，我當妳是老婆欸，妳知道嗎」等話語，已逾越一般男女正常往來的分際，嚴重破壞洪女對婚姻的信賴，以及家庭的穩定，干擾、妨害2人維持婚姻共同生活圓滿、安全及幸福的權利。

不過，台中高分院認定，情趣用品存放的地點讓人存疑，因此不能斷定是洪女前夫、簡女共同使用過的物品，因此撤銷一審判簡女賠60萬元的裁定，改判簡女賠30萬元，全案確定。

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