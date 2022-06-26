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控妻塗牆「狗吃屎改不了」　尪列離婚9大理由求公道...法官打臉了

▲▼ 離婚 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲丈夫外遇在先，卻列出9大理由反控妻子未行夫妻之實，希望法院判決離婚。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫xFrame）

記者黃資真／高雄報導

高雄一對夫妻在男方劈腿後，雙方不斷爭吵並分居，丈夫因此遞交「9大離婚理由」希望法院判決兩人離婚。法官認定上訴理由主要是因丈夫主觀上不願繼續維持婚姻，而非妻子造成，駁回離婚上訴。

判決指出，這名退役軍官阿凱（化名）與妻子小君（化名）在2015年結婚，隔年小君卻發現阿凱偷吃，法官判決小三與阿凱連帶賠償25萬元確定。

沒想到阿凱自2020年8月搬出兩人住處後，列出「9大理由」請求法院判決離婚，包括妻子長住娘家將原住處當飯店、抱怨給母親太多孝親費、妻子曾提起離婚訴訟、在牆壁上寫上辱罵文字、為報復提起民刑事訴訟、散播外遇等不實謠言、主動分居、有奢侈浪費習性、婚後長期分居未同房，無夫妻之實等9項。

其中，阿凱控訴小君曾在住處牆壁上寫下「狗吃屎改不了」等辱罵言語，小君解釋，早在之前就曾多次傳訊溝通，是阿凱不願回應也不接電話，才會寫在牆壁上；小君曾提起離婚訴訟又撤回，是因發現小三逼迫阿凱離婚，小君知道後不願順從其意，才撤回起訴，想要繼續維持婚姻。

高雄高分院認認定，雙方分居至今，陷入零互動、無溝通狀態，主要是阿凱自行離家且早就不願持續維持婚姻所致，反觀小君仍有與阿凱同住互相扶持終老之意願，上述9大理由應由阿凱負較重責任，請求離婚無據，駁回上訴，否決兩人離婚。

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